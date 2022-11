West-Vlaanderen blaast koud en warm over de vlucht die onze Rode Duivels in Qatar kunnen nemen: Het wordt hoe dan ook een WK als nooit tevoren

Nog amper drie dagen en de bal rolt, daar in het verre Midden-Oosten. Het staat nu al vast dat het een WK wordt zoals nooit tevoren. Niet alleen door de tijd van het jaar waarin het toernooi gespeeld wordt, maar vooral ook door het gastland Qatar, dat er op zijn zachtst gezegd geen al te beste reputatie op nahoudt. Hoe kijkt bekend West-Vlaanderen nu eigenlijk naar dit WK en wat zijn de verwachtingen?

Gouverneur van West-Vlaanderen

“Ik ben eerlijk gezegd nog niet in de WK-stemming. Ik heb zelfs de data van de matchen nog niet in mijn agenda geschreven, terwijl ik bij vorige WK’s wel altijd mijn vergaderingen rond de matchen van de Duivels plande. Dat ligt volgens mij vooral aan het tijdstip waarop dit WK georganiseerd wordt. Maar hoewel het nog niet honderd procent leeft, vind ik wel dat de Rode Duivels op zijn minst de kwartfinale moeten bereiken. Dat zijn ze, ook al heb ik niet al te veel vertrouwen in onze defensie, toch aan hun status verplicht. Al mogen ze zich vooral niet laten verrassen in de groepsfase, want Kroatië is toch vicewereldkampioen en ook Canada heeft enkele jonge, snelle spelers.”

Sportanker VTM Nieuws

“Ik hoop dat de Rode Duivels het land opnieuw in extase kunnen brengen. Met Courtois en De Bruyne hebben we alvast twee van de beste spelers ter wereld in onze rangen. Als alles meezit, kunnen we het dan ook ver schoppen. België is voor mij een gevaarlijke outsider, maar Argentinië is de topfavoriet. Messi is in uitstekende doen en het is zijn laatste kans om het WK aan zijn indrukwekkende erelijst toe te voegen. Het is Maradona gelukt, dus kan Messi niet achterblijven. Ook volgens Jan Vertonghen is Argentinië trouwens de gedoodverfde favoriet.”

Europees kampioen veldrijden

“Het WK-gevoel is toch wat minder dan anders, maar misschien komt het wel als de matchen er effectief zijn. Toch wordt het wel weer leuk dat je overdag iets hebt om naar uit te kijken. Ik zal ook zonder al te veel planwerk de matchen van de Belgen kunnen volgen, aangezien twee van de drie groepsmatchen ‘s avonds gespeeld worden. Hopelijk komen we zonder blessures door de groepsfase, dan moet een kwartfinale wel haalbaar zijn. Ik hoop ook dat Thomas Meunier en Hans Vanaken zich kunnen laten zien, want ik heb altijd wel een zwak gehad voor (ex-)spelers van Club Brugge. Daarom vind ik het ook jammer dat Mechele er niet bij is. Hij verdiende het nochtans.”

Doelvrouw Red Flames

“Het is moeilijk om te voorspellen hoe het WK gaat verlopen, want je moet toch altijd groeien in zo’n toernooi. Dat hebben we met de Flames afgelopen zomer ook meegemaakt. Het is een cliché, maar als je de groepsfase overleeft, kan alles. Ik hoop vooral dat de Duivels elkaar vinden op het veld en goed voetbal brengen, zodat ze kunnen tonen wat ze nog steeds in hun mars hebben. Zonder daar dan een concrete doelstelling op te plakken. Ik kijk alleszins wel uit naar het toernooi. Ik merk dat het bij mensen buiten de voetbalwereld minder leeft dan anders, wat ergens logisch is, want mensen associëren een toernooi met vakantie, goed weer en samen buitenkomen. Toch denk ik dat de WK-flow wel zal komen eens de Duivels hun eerste wedstrijd winnen.”

14-voudig Rode Duivel

“België heeft nog steeds een fantastische ploeg, maar landen als Frankrijk, Brazilië en Argentinië schat ik nog net iets hoger in. Argentinië is voor mij de topfavoriet, omdat Messi in bloedvorm verkeert. Dat het WK in de winter wordt gespeeld, is apart. Maar gelukkig moeten de spelers niet in de zomer in actie komen, want dan is het snikheet in Qatar. Ik volg het mooiste spelletje ter wereld niet meer op de voet. De wedstrijden van de Rode Duivels zal ik wel bekijken, maar ik ben geen voetbalfreak die iedere partij zal opzetten.”

Acteur en Club Brugge-fan

“Of de Rode Duivels ver gaan geraken? Het kan me eigenlijk echt heel weinig schelen. Het WK leeft namelijk absoluut niet bij mij. En ik ben niet de enige. Ik ben momenteel op vakantie in Spanje en zelfs hier leeft het niet. Enerzijds door het tijdstip, maar vooral ook doordat het WK in Qatar georganiseerd wordt. Ik heb er een heel wrang gevoel bij, want de zaken die in Qatar gebeuren, zorgen bij mij toch voor innerlijke weerstand. Ik merk zelfs dat ik bewust op zoek ga naar documentaires over wat er in het land gebeurt. Ik heb dan eigenlijk ook weinig goesting om te kijken, en daar zou zelfs een halve finale van de Rode Duivels weinig aan veranderen. Dit WK is een triest voorbeeld van hoe geld het voetbal regeert. Doe mij dan maar het WK curling.”

Ex-judoka

“Mijn hart zegt dat de Rode Duivels het WK zullen winnen, maar mijn hoofd zegt dat ze er in de kwartfinales zullen uitliggen. Ik denk dat Frankrijk de beker in de lucht zal steken. Al verkondigt mijn man dat Brazilië zal winnen en gaat mijn zoon voor Argentinië. (lacht) Een WK in de winter vind ik absurd. In de zomer kun je gezellig met vrienden samentroepen en buiten een feestje bouwen. Nu hebben de jongeren examens en moeten veel mensen werken. Ook voor de spelers is een WK tijdens het seizoen allesbehalve ideaal.”

Voetballer Standard

“Het is de allerlaatste kans voor de Rode Duivels. Als we ooit wereldkampioen willen worden, moet het nu gebeuren. In 2018 had ik meer vertrouwen in onze ploeg, maar zeg nooit nooit. Brazilië en Argentinië steken er voor mij bovenuit. Ik ben zoals velen geen voorstander van een WK in de winter. We moeten stoppen met de competitie om daarna de draad weer op te nemen ideaal is anders. Ik vind ook dat het nu minder leeft, in de zomer is de beleving totaal anders.”

FIFA-analist voor Marokkaanse nationale ploeg en FIFA-commentator

“Het is simpel: België moet de groepsfase overleven. Dat is het absolute minimum, vind ik. Dat je er dan een ronde later uitgaat tegen pakweg Duitsland of Spanje, dat kan gebeuren. Maar in een groep met Canada, Marokko en Kroatië moet je je gewoon kwalificeren voor de volgende ronde. Zeker omdat je op papier nog steeds met voorsprong de meest kwalitatieve kern van de vier hebt. Naar welke Belg ik het meest uitkijk? Amadou Onana. Ik ben heel benieuwd naar hoe hij zich zal presenteren op zo’n groot toernooi. En oh ja, als het even kan, hoop ik natuurlijk ook dat Marokko zich kan plaatsen voor de tweede ronde. Al kan het daar altijd vriezen of dooien.”

Wielerjournaliste

“Ik heb totaal geen WK-gevoel. Ik denk dat het wel nog zal komen, maar een WK in de winter is een apart gegeven. Ik snap ook niet dat er een wereldbeker voetbal wordt georganiseerd in een land dat geen rekening houdt met de mensenrechten. Het is krankzinnig. Maar goed, ik kan er niks aan veranderen. Laat ons hopen dat de Rode Duivels ons een mooie tijd bezorgen. Met De Bruyne, Courtois en Lukaku hebben we nog steeds drie wereldtoppers rondlopen. Geen enkel land wil ons treffen, wees daar maar zeker van.” (TM/IV)