Rode Duivels naar huis na gelijkspel tegen Kroatië

Een teleurstellende aftocht. De Rode Duivels konden niet winnen in de wedstrijd die absoluut gewonnen moest worden. Geen goals tegen Kroatië, ondanks drie mogelijkheden van Lukaku, en een afscheid in mineur voor de Gouden Generatie. Bondscoach Martinez kan deze vroege exit nooit overleven.

Do or die, de opdracht was glashelder maar tevens erg lastig: vicewereldkampioen Kroatië kloppen of met gezichtsverlies afdruipen na de groepsfase. Experimenteel, dat is het minste wat je van Martinez’ opstelling kon zeggen: geen Lukaku aan de aftrap, ook beide Hazards verdwenen uit de ploeg. Vanuit West-Vlaamse hoek wel goed nieuws want Dendoncker kwam terug in de ploeg. Dit keer wel met Trossard, dat kon niet blijven duren en in de punt de surprise van de chef: Mertens. De Kroaten hadden vertrouwen getankt tegen Canada en speelden met dezelfde elf.

Geen penalty

Na ongeveer tien seconden was de droom al bijna over. Perisic met een schicht langs het doel van Courtois, bezig aan zijn 100ste interland. De Duivels kenden een moeilijk wedstrijdbegin en al snel gingen de alarmbellen af: domme overtreding van Carrasco en de bal op de stip. De VAR was ons echter gunstig gezind en een paar centimeter buitenspel gaf ons terug hoop. Heel veel kansen kwamen er alweer niet. De beste mogelijkheid was voor Mertens na een prima assist van De Bruyne maar hij schilderde de bal over en naast het doel. Ook Carrasco kreeg een mogelijkheid maar treuzelde te lang om af te drukken. Telkens de Kroaten in de nabijheid van de grote rechthoek kwamen, was er enigszins paniek in de Belgische defensie. Met een 0-0 ruststand was alles nog steeds mogelijk.

Lukaku met dé kans

45 minuten restten de Duivels nog om de kwalificatie af te dwingen, Lukaku moest het WK van de Belgen redden nog voor zijn eigen WK goed en wel gestart was. De start van de Kroaten was verschroeiend met een drietal warme momenten. Geen nood, Courtois panikeert al lang niet meer van een korte belegering. Op het uur dé mogelijkheid voor Lukaku. Eindelijk nog eens een splijtende pass van De Bruyne, Carrasco vond de doelman op zijn weg en toen viel de bal voor de voeten van Lukaku maar die trapte op de binnenkant van de paal. Twee centimeter verschil met de opperste euforie.

Lukaku laat het liggen

Twee nieuwe vervangingen, stilaan alles of niks spelen: Doku en Tielemans moesten het mee helpen forceren. Terwijl de spanning overal te lande steeg, viel die zenuwachtigheid ook op het veld op te merken. De laatste minuten kwam Eden Hazard er ook nog bij, alles in het offensief. Lukaku kreeg nog maar eens een fenomenale mogelijkheid maar van dichtbij kreeg hij met de borst de bal niet over de lijn. Wat een ontgoocheling, niemand hield voor mogelijk dat het avontuur al na de groepswedstrijden zou stoppen. Het einde van een gouden tijdperk en wellicht ook het einde van Martinez’ avontuur als bondscoach.