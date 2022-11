Koning Filip bezoekt Rode Duivels in Tubeke

Net als vier jaar geleden heeft koning Filip maandag in Tubeke een bezoekje gebracht aan de Rode Duivels, voordat die naar het wereldkampioenschap afreizen.

Het bezoek van de koning is een traditie geworden. Vorig jaar ging hij de Belgische voetballers en technische staf ook voor hun afreis naar het EK moed inspreken.

Maandagavond werd de koning aan het bondsgebouw opgewacht door bondsvoorzitter Paul Van den Bulck en ceo Peter Bossaert. Hij maakte vervolgens een praatje met bondscoach Roberto Martinez en kapitein Eden Hazard, waarna hij de andere Rode Duivels ging begroeten.

Dinsdagmiddag vertrekken de Rode Duivels vanop Brussels Airport naar Koeweit. Daar werken ze vrijdag (16 uur Belgische tijd) in hun WK-voorbereiding een eerste en meteen ook laatste oefeninterland af tegen Egypte. Meteen na de wedstrijd in Koeweit vliegt de selectie door naar het basiskamp in Qatar. Vijf dagen later volgt de eerste groepswedstrijd tegen Canada. Marokko en Kroatië zijn hun andere tegenstanders in groep F.