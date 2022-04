Als Club NXT 1B misloopt,heeft Club Brugge een probleem

Laatste speeldag van de reguliere competitie, na zondag mogen al vier van de vijf West-Vlaamse eersteklassers met vakantie. Club Brugge krijgt maar een weekje: na de bekerfinale wacht hen al de Champions’ play-offs waarin ze nog steeds als topfavoriet starten. In afwachting hebben ze bij blauw-zwart wel iets om al zenuwachtig van te worden.

De beloftencompetitie en de strijd om een plaatsje in de top 4, dat recht biedt op 1B volgend seizoen. Club NXT staat op drie speeldagen voor het einde dan wel derde met 8 punten voorsprong, naaste achtervolgers Standard en AA Gent hebben nog drie inhaalmatchen voor de boeg. En laat de drie laatste matchen van Club nu net tegen AA Gent, komende maandag, op Standard en op kampioen Genk zijn – reken maar dat ze bibberen in Westkapelle.

Waar eerder al werd verkondigd hoezeer wordt ingezet op de eigen jeugd. Weet je nog: “In 2023 willen we de helft van het eerste elftal uit de eigen jeugdopleiding halen”? En waar dit seizoen al werd gewezen naar de versnelde ontwikkeling van talenten als Van Der Brempt (5 miljoen euro van gemaakt), Sandra, Mbamba… vorig seizoen in het robuuste 1B en Maxim De Cuyper en Thomas Van den Keybus, dit seizoen verhuurd aan Westerlo, kampioen in 1B. Dan kan (minstens) een jaartje in Eerste Amateur, indien top 4 niet wordt gehaald, beloften als die van Club maar weinig bijbrengen. Neen, het is niet meteen het niveau om klaar te zijn voor het eerste elftal in 2023. Dan is 1B onbetaalbaar leergeld. De hoogspanning in Westkapelle kan dus niet verbazen.

Eerste Amateur is niet meteen het niveau om klaar te zijn in 2023

Wel weer verbazend is het protest van Wouter Vandenhaute, voorzitter van Anderlecht wiens beloften al zijn geplaatst, tegen het miljoen euro inschrijvingsgeld dat 1B eist. Dat moet worden beschouwd als een zoveelste maar ongepaste opstoot van zuinigheid bij paars-wit. Eén miljoen euro is nog geen kwart van wat afgelopen jaar werd betaald aan makelaars. Onze jeugd, de clubs schreeuwen het zo graag uit. Even verderop nog Ronny Verhelst, voorzitter van KV Kortrijk, een club zonder wat hij noemt ‘sugardaddy’. Ook hij vraagt zich na twee jaar af waarom KVK niet meer kan teren op eigen jeugd.

De beloften van KVK staan laatste in groep B, de slechtste dus van de 26 profclubs. En in geen twintig jaar brak daar een eigen product, eerste klasse waardig, door. En dan hebben we het niet over een De Ketelaere, maar over niveau Deman, Vanhoutte, Somers en Decostere bij Cercle. Dat KVK nu al de jeugdproducten van aartsrivaal Zulte Waregem moet weghalen – Dion De Neve – zegt veel. De Neve is zo ongeveer al de 20ste transfer van KVK sinds half 2021, daarmee is Verhelsts vraag ook al voor een deel beantwoord.