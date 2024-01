KVO ziet coach Michiel Jonckheere vertrekken naar Club Brugge

Na de spectaculaire 3-2-zege tegen Zulte Waregem kondigde trainer Michiel Jonckheere zijn vertrek aan. Hij trekt naar Club Brugge.

“Ik heb er alles aan gedaan om bij KVO te blijven. Voor alle duidelijkheid: het gaat niet om de samenwerking met Nils Vanneste of CEO Benjamin Ehresmann. Ik wil hen uitdrukkelijk bedanken voor de gekregen kansen. Maar als je van de mensen boven hen (Paul Conway en co, red.) geen garanties krijgt – op alle vlak – dan moet je keuzes maken.”

Club Brugge trok eerder dit seizoen al aan zijn mouw. Het hengelt Jonckheere binnen als U18-coach en verbindingsstuk met Club NXT. Ook videoanalist Jarne Kesteloot trekt naar Brugge, Kurt Bataille blijft als assistent.

Had willen blijven

“Ik weet dat de perceptie zal zijn als ware ik de club op een slecht moment verlaat. Maar laat me duidelijk zijn: ik had willen blijven, hé. Alleen beslisten andere factoren er anders over. Club Brugge legt een mooi sportief project voor. Ik kan op mooie wijze afscheid nemen. Deze zege is een bevestiging van wat ik al langer zie in deze spelersgroep”, aldus Jonckheere. “Deze mature groep heeft getoond wat ze kunnen. Zij zijn het kloppend hart van Oostende. Of dit mijn definitief vaarwel is bij KVO? Voetbal is een kleine wereld hé”, knipoogt ie. (TVA)