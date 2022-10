Drie heikele punten ondanks zege van Club Brugge

Ondanks een 4-2 zege tegen streekgenoot Oostende waren er op de persbabbel na de wedstrijd heel wat heikele gespreksonderwerpen: de vier opeenvolgende penaltymissers, de uitgefloten antiheld Boyata en recordtransfer Yaremchuk die niet tot de wedstrijdselectie behoorde.

Eerst het goede nieuws: nadat Club Brugge vorige week een dubbele voorsprong uit handen gaf op Union en na de pandoering van Porto, kon Blauw-Zwart terug winnen. Maar ook nu gaf het een dubbele voorsprong weg om finaal nog 4-2 te winnen. Hoefkens was dan ook tevreden met de mentaliteit van zijn ploeg tijdens deze match. “We hebben mentale en fysische weerbaarheid getoond. Terugdenkend aan de twee vorige wedstrijden is dit de reactie die je wil zien. We hebben de rug gerecht en goed gereageerd.”

Boyata uitgefloten

Dedryck Boyata was de pineut van de avond. Twee blunders van hem lagen aan de basis van de korte remonte van Oostende. Een deel van het thuispubliek floot hem zelfs uit toen hij in balbezit kwam. “Dedryck maakte twee fouten, dat kan absoluut gebeuren. Ik was een klein beetje verbaasd door de reactie van het publiek na die tweede fout”, aldus Hoefkens.

“Maar na de wedstrijd werd hij wel toegezongen, dat pakte mij. Dat is Club Brugge, dat is Jan Breydel. Het publiek heeft ons geholpen om drie levensbelangrijke punten te pakken.”

Vier penaltymissers

Volgende heikel punt: vier penaltymissers in twee wedstrijden tijd, nota bene door vier verschillende spelers. Tegen Oostende misten zowel Jutgla als Nielsen, al kon laatstgenoemde in de rebound wel de 3-2 scoren. “Het zal belangrijk zijn om de volgende binnen te trappen.”

“Maar door dit te zeggen, komt er weer meer druk bij de volgende. Hans Vanaken blijft de vaste strafschopnemer, gevolgd door Lang, Jutgla en Nielsen. We zullen er in de training in ieder geval op werken.”

Probleem Yaremchuk

Het laatste struikelblok: de niet-selectie van een nochtans fitte Yaremchuk. Net zoals Noa Lang tegen Anderlecht was Yaremchuk er nu niet bij tegen Oostende, alweer een ferm statement van de trainer. De uitleg waarom was echter vaag. Hoefkens: “We zitten nog niet op dezelfde golflengte over de manier van voetballen. Maar dit zal in de toekomst zeker in orde komen.”

Het is een publiek geheim dat de Oekraïner baalt dat hij zo weinig speelminuten krijgt. Zal deze reprimande hem aanzetten om meer inzet te tonen of zorgt dit net voor de eerste barstjes in de verstandhouding? Dinsdag wacht Leverkusen maar daarin zal Hoefkens weer kiezen voor Sowah en Jutgla voorin.