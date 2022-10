Club Brugge verslaat Oostende ondanks twee gemiste strafschoppen

Club Brugge heeft een rotweek in eigen huis kunnen doorspoelen met een zege tegen Oostende na een spectaculaire tweede helft. Blauw-Zwart maakte het zichzelf moeilijk door een dubbele voorsprong te grabbel te gooien maar het won uiteindelijk wel. Met vier gemiste strafschoppen in een week tijd mogen we inmiddels van een strafschoppencomplex spreken.

Zowel Hoefkens als Vanderhaeghe wijzigden hun elftal op vier plaatsen. Vooral bij Oostende was dit opvallend nadat ze vorige week nochtans het burenduel met Zulte Waregem wonnen. Jeugdproducten Osifo en Wylin kregen een eerste basisplaats. Ambrose en Urhoghide, beiden op een gele kaart van een schorsing, werden gespaard met het oog op de levensbelangrijke derby volgende week tegen KV Kortrijk.

Bij de thuisploeg was Sylla terug geschorst terwijl Skov Olsen niet helemaal fit was, ook Odoi en Lang verdwenen uit de elf. Nusa, Boyata, Meijer en Sowah waren de vervangers van dienst. Recordtransfer Yaremchuk viel volledig naast de kern, Hoefkens is niet tevreden met de intensiteit die de Oekraïner brengt.

Vanaken breekt de ban

Oostende was naar de provinciehoofdstad afgezakt met een duidelijk plan: de ruimtes zo klein mogelijk houden en de thuisploeg frustreren. Een half uur lang lukte dit ook vrij goed: Brugge vond geen openingen, speelde slordig en te traag. In vijf minuten tijd mocht het tactisch plannetje in de vuilnisbak, twee keer na matig defensief optreden bij de Oostendenaars.

Vanaken kreeg veel te veel ruimte na een mooie dubbelpas met Sowah en kon eenvoudig scoren. Ondanks zes verdedigers in en rond de zestien stapte er niemand uit. De 2-0 kwam er via Jutgla na slecht ontzetten met het hoofd van Capon. De Spanjaard fusilleerde van dichtbij Phillips. De Engelse goalie had nauwelijks werk op te knappen maar incasseerde wel twee treffers. In spaarstand naar een 2-0 ruststand.

Strafschoppendebacle

Al vrij snel in de tweede helft konden de boeken helemaal dicht. Bijna, weliswaar want Jutgla miste de strafschop voor de 3-0. Toen was de tijd rijp voor Boyata om zich tot schlemiel van de avond te bombarderen. Een vreselijke inspeelpass bracht Hornby alleen voor Mignolet en plots stond het 2-1. Boyata maakte het nog erger, domme tackle in de zestien en de bal op de stip.

Hornby toonde Jutgla hoe het wel moest en trapte de Kustboys vanuit het niks naar een gelijkspel. Nog was het penaltyspektakel niet over, ook Brugge kreeg opnieuw een strafschop na handsspel. Na missers deze week van Vanaken, Lang en net ervoor Jutgla was het Nielsen die zich aandiende. Maar ook zijn poging werd gestopt maar in de rebound scoorde de Deen toch.

Mogen we stilaan beginnen spreken van een strafschoppencomplex? De spektakelwaarde steeg nog verder, op een erg knullige wijze trapte Katelaris de 4-2 voorbij zijn eigen doelman. Zorg dat u zeker de beelden gezien hebt. Club Brugge won uiteindelijk verdiend maar had veel meer moeite dan nodig zou moeten zijn met een erg matig Oostende.