Geen Mechele, Origi of Boyata, wél Dendoncker en De Ketelaere: dit zijn de ‘West-Vlamingen’ in de WK-selectie

Zonet maakte bondscoach Roberto Martinez zijn 26-koppige selectie bekend voor het WK in Qatar. Daar is echter geen plek in voor Brandon Mechele, Divock Origi en Dedryck Boyata. Deze ‘West-Vlamingen’ – lees: degenen met een link met West-Vlaanderen – bemachtigden dan weer wel een plekje op het vliegtuig richting het Midden-Oosten.

Doelmannen

Simon Mignolet (Club Brugge)

Uitmuntend bezig bij Club Brugge. Doublure van Thibaut Courtois.

Verdedigers

Arthur Theate (Stade Rennes)

Basisspeler bij Rennes, dat derde staat in de Ligue 1. Zet zijn stormachtige ontwikkeling gewoon verder en ziet zijn prestaties in Frankrijk en in Europa nu beloond worden met een WK-selectie.

Wout Faes (Leicester City)

Zette zich net als Theate op de Belgische voetbalkaart in Oostende en mag na een sterk seizoensbegin bij Leicester – waarin hij zich ondanks een moeilijk seizoen voor de Foxes opwierp tot leider van de defensie – mee naar Qatar.

Wingbacks

Thorgan Hazard (Borussia Dortmund)

De oud-Esseveeër speelt bij Dortmund tweede viool en mag vooral opdraven in de iets minder belangrijke wedstrijden. Wel altijd een vaste waarde in de kern van Martinez. Krijgt hij zijn broer op het WK aan het voetballen?

Thomas Meunier (Borussia Dortmund)

De ex-Bruggeling was een twijfelgeval. Liep in de aanloop naar het WK een jukbeenbreuk op. Is alsnog fit geraakt, maar het is maar de vraag hoe het met zijn fysieke paraatheid gesteld is. Zeker omdat er dit keer geen voorbereiding is.

Middenvelders

Leander Dendoncker (Aston Villa)

De West-Vlaming doet het goed bij Aston Villa. Zijn grote troef is dat hij zowel achterin, als op het middenveld gebruikt kan worden. Stelt zelden teleur.

Hans Vanaken (Club Brugge)

Ondanks iets mindere vorm, heeft hij volgens Martinez toch zijn plaats bij de 26.

Amadou Onana (Everton)

Werd bij de jeugd te licht bevonden voor Zulte Waregem, maar mag nu wel met de Duivels naar het WK. Maakte indruk tijdens de laatste twee Nations Leagueduels en mag daarom zelfs hopen op een basisplaats. Martinez is alvast fan: “Het is verfrissend om iemand met zijn kwaliteiten te zien. Het is helemaal anders dan wat we al hadden in de kern. Iemand met zijn fysieke kwaliteiten, het imposante met en zonder bal, is voor ons heel interessant. Hij doet me denken aan Marouane Fellaine, die voor ons in het verleden heel waardevol was. Amadou is ook een leider die al veel stappen gezet heeft: vanuit Duitsland naar Frankrijk gegaan en nu snel naam gemaakt in de Premier League. Vandaar verdiende hij deze selectie zeker.”

Aanvallers

Loïs Openda (Lens)

De ex-spits van Club Brugge doet het uitstekend bij het Franse Lens en ziet zijn goede vorm beloond worden met een plek in de WK-selectie. “Omdat Romelu Lukaku niet van bij de start van het toernooi fit zal zijn, wilden we er zeker drie echte spitsen bijhebben”, verklaarde de bondscoach zijn keuze. “Hij is ook een totaal ander type dan Batshuayi en Lukaku. Daarnaast bewees Loïs tegen Polen dat hij klaar is om ons iets bij te brengen.”

Charles De Ketelaere (AC Milan)

Heeft Martinez ondanks zijn moeilijke start bij AC Milan toch kunnen overtuigen. “Voor mij was het geen moeilijke keuze om hem mee te nemen naar het WK. Sinds zijn transfer naar AC Milan ging het met ups en downs, maar dat was het verwachte scenario als je naar de regerende kampioen in een topcompetitie trekt. Ik ben er ook van overtuigd dat Charles er deugd van zal hebben om bij ons te zijn en ervaring op te doen op zijn eerste WK. Met zijn profiel – linksvoetige spelmaker die tussen de lijnen kan spelen – kan hij ons zeker iets bijbrengen”, reageerde de bondscoach. De Ketelaere deed het in de vorige interlands alvast behoorlijk. Benieuwd of hij op het WK kan verrassen.

Zij haalden het uiteindelijk niet:

Dedryck Boyata (Club Brugge)

Is het gevolg van zijn mindere prestaties de laatste weken? Het kan, want hoewel hij de afgelopen jaren een vaste waarde was in de selectie van Martinez, werd Boyata hij nu niet opgeroepen voor het WK. “Zeker in het geval van Dedryck was het erg moeilijk om de beslissing te nemen en om hem thuis te laten”, zei Martinez, die ook aangaf al met Boyata te hebben gesproken. “Op vandaag wilden we de risico’s op blessures en fysieke ongemakken echter zo klein mogelijk houden en gaan voor een goede mix tussen jeugd en ervaring.”

Brandon Mechele (Club Brugge)

Presteerde – op de thuismacht tegen Porto na – sterk in de Champions League en haalde ook in de competitie een aanvaardbaar niveau, toch volstond dat niet voor Martinez om hem op te roepen voor het WK. Anderlecht-verdediger Zeno Debast kreeg immers de voorkeur.

Divock Origi (AC Milan)

De in Oostende geboren Origi was in 2014 dé verrassing in de selectie van Wilmots, maar moet dit keer thuisblijven. Kon na blessureleed te weinig overtuigen bij AC Milan.

Thomas Foket (Stade Reims, ex-KV Oostende): lag al het hele seizoen in de lappenmand en had de hoop op een selectie dus al opgeborgen.

Koni DeWinter (Empoli, ex-Zulte Waregem): Door Juventus verhuurd aan Empoli en speelt daar ook, maar nog te vroeg voor een WK-selectie.

Christian Benteke (DC United, ex-KV Kortrijk): De boomlange aanvaller koesterde zelf nog hoop op een WK-selectie, maar dat bleek ijdele hoop. Kon bij DC United amper potten breken in de MLS.

Thomas Kaminski (Blackburn Rovers, ex-KV Kortrijk): Doet het wel goed bij Blackburn Rovers in de Engelse Championship, maar met Courtois, Mignolet, Casteels en Sels voor hem in de pikorde was zijn niet-selectie eigenlijk een uitgemaakte zaak.

De volledige selectie:

Thibaut Courtois, Koen Casteels, Simon Mignolet, Toby Alderweireld, Zeno Debast, Leander Dendoncker, Wout Faes, Arthur Theate, Jan Vertonghen, Yannick Carrasco, Timothy Castagne, Kevin De Bruyne, Thomas Meunier, Amadou Onana, Thorgan Hazard, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Axel Witsel, Michy Batshuayi, Charles De Ketelaere, Jérémy Doku, Eden Hazard, Romelu Lukaku, Dries Mertens, Loïs Openda en Leandro Trossard.

Jason Denayer, Bryan Heynen, Dodi Lukebakio, Alexis Saelemakers staan op de reservelijst.