Duizenden Clubsupporters vieren titel op de Markt in Brugge

Duizenden supporters hebben maandagavond de Clubspelers verwelkomd om de Brugse Markt, voor een kampioenenfeestje. Voetballers Clinton Mata en Noa Lang steelden de show, samen met burgemeester Dirk De fauw. Want die zong op het podium de Clubhymne ‘You never walk alone’.

Het is een unicum dat een Brugse burgemeester niet werd uitgefloten tijdens een kampioenenviering van Club Brugge op de Markt. Bij vorige titelfeestjes en andere burgemeesters uitten de supporters luidkeels hun ongenoegen wegens onder meer het uitblijven van een beslissing over een nieuw voetbalstadion.

Een fiat voor die nieuwe tempel is er nog niet, de raad voor vergunningsbetwistingen zal zich na de zomer uitspreken over de omgevingsvergunning. Dirk De fauw, met in zijn kielzog sportschepen Franky Demon, slaagde er wel in de kritische Clubsupporters in te palmen met een niet eens zo vals gezongen versie van de hit van Gerry & The Pacemakers.

We are the champions

Nadien volgde nog Queens ‘We are the champions’, waarbij vooral Clubspelers Clinton Mata en Noa Lang zich ontpopten tot enthousiaste entertainers. De fans hadden nochtans al enkele uren moeten wachten op de dubbeldekkers die de spelers naar de Markt transporteerden.

Duizenden Clubfans waren aanwezig op de Markt voor de titelviering. © Davy Coghe

Om hen in de juiste stemming te brengen trad het covergroepje Bram & Lennert op, waarbij de supporters hun eigenzinnige versie van ‘Seven Nation Army’ van The White Stripes brachten: ‘Alle boeren zijn homo’s…’ Een holebivriendelijke sneer naar Benito Raman, die zich weinig ‘woke’ gedragen had enkele seizoenen geleden als speler van AA Gent.

Boeren

DJ Sven Ornelis en acteur Rik Verheye probeerden vervolgens het lange wachten op een weinig inventieve manier te verdrijven met lompe technodreunen en oerketen als ‘boeren’ (de geuzennaam van de Clubsupporters) en ‘waar is de bus’. Pas om 19 uur kwam de verlossing. Noa Lang bewees dat hij een ‘Bruges boy’ is, Mats Rits danste op krukken. Veel aandacht voor de stadsmedailles die ze kregen, hadden de Clubspelers niet.

Burgemeester Dirk De fauw zong You never walk alone. © Davy Coghe

Mata zong met zachte, Angolese tongval voor: “Ik wil zuipen, geef mij maar bier…” Afscheidnemend trainer Alfred Schreuder zag dat het goed was en lachte. Wie dacht dat Club op het kampioenenfeestje Schreuders opvolger zou bekend maken, kwam bedrogen uit.