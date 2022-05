Proficiat, Club. De titelmatch naar het beeld van deze play-offs nemen we er bij

Club Brugge kampioen 2022, voor de 18de keer in zijn bestaan, de derde opeenvolgende titel, dat is geleden van ’76, ’77, ’78, Ernst Happel, weet je nog wel? De vijfde al voor Vanaken, Vormer en Mechele. Van harte gefeliciteerd, blauw-zwarte familie! Drie titels na elkaar, is Club nu echt te sterk geworden voor België? Het Belgische Bayern München? Neen, daarvoor was Club dit seizoen te weinig superieur. En we willen echt de pret van hel FCB niet bederven maar ook in de titelmatch borrelden weer dezelfde bedenkingen boven. Sterker: de 1-3 op Antwerp, titel binnen, toonde wel opvallend veel gelijkenissen met de hele Champions League Play-offs van Club.

Vooreerst: Simon Mignolet. Alweer hield Big Si de eerste helft zijn team recht, het had 3-0 kunnen staan in plaats van 1-0 – had Club dàt nog rechtgezet? Ten tweede: Club had alweer nogal wat geluk. Die bal van Samatta op de paal, de domme en onnodige strafschopfout van Seck die zorgde voor Clubs gelijkmaker op een moment dat blauw-zwart nog steeds niet in de match zat. Deed een beetje denken aan de ‘lucky goal van Buchanan’ in de heenmatch tegen Antwerp en de owngoal van Union woensdag. Ten derde: Club had tot dan alweer verzuimd zich als een echte kampioen te manifesteren. Waar we, toegegeven, al een tijdje op zaten te wachten. Al had Schreuder Odoi op de bank gehouden en met vijf aanvallend ingestelde spelers in zijn basiself gestart. Zo’n bedenkingen dus, een uur lang.

Tot Club plots op twee minuten, 66ste en 67ste, koud orde op zaken stelde. Twee goals op hoekschop, de 15de en 16de al dit seizoen. Dat heet efficiënt. En ervaring, ook moeilijke matchen (en er waren er veel) kunnen winnen. En die bank natuurlijk – mooi dat Hendry en Adamyan, geen basisspelers, voor de winninggoals zorgden. En 37 op 39, dat heet straf. Proficiat, Schreuder, al zijn we nog steeds niet overtuigd van jouw impact. Neen, mooi was het niet. Niet op Antwerp en maar zelden het hele seizoen. En ja, ze hadden nogal wat geluk. En zeer merci, Simon! Letterlijk: kampioenenmaker. Maar ze speelden het toch maar klaar, zelfs vóór de laatste speeldag van deze Champions Play-offs – Hans Vanaken had het ook niet verwacht, zei hij achteraf. De bedenkingen zijn niet helemaal weg maar toch… drie op een rij is historisch. Gefeliciteerd, Club!