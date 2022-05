Vanaken in illuster rijtje met vijf titels: “Nu graag een vierde op een rij”

Drie titels op een rij. Het scenario had veel weg van een Hollywoodfilm waarin een penibele situatie uiteindelijk een happy end kreeg. Bij de rust leek Club Brugge nog wat te moeten wachten op de titel maar wat een ommekeer kwam er in de tweede helft.

Deze kern zal een plaats in de geschiedenisboeken krijgen. Voor het eerst sinds 1978 won Club Brugge drie opeenvolgende titels. Hans Vanaken voegt zich samen met ploegmaats Brandon Mechele en Ruud Vormer in het illustere rijtje van spelers die vijf titels behalen met blauw-zwart. “Het is een mooi rijtje waar ik en de andere jongens in terecht komen”, verklaarde Vanaken. “Daar ben ik heel trots op. De ontlading vandaag was groot want vanaf oktober/november moesten we achtervolgen. We zijn echter nooit in paniek gekomen. Dat we het nu kunnen afmaken op speeldag vijf had ik nooit gedacht op voorhand. Ik ben heel blij dat het nu al is en we niet moeten wachten tot de laatste speeldag.”

“Op naar vier op een rij”

Hans Vanaken scoorde de 1-1 vanop de stip, zijn 20ste goal in de geschiedenis van de play-offs. “Ik heb mijn verantwoordelijkheid genomen. Bij de rust zag het er niet goed uit en stonden we terecht achter, meer op enthousiasme dan op goed voetbal. De snelle penalty na rust was het kantelpunt. De momentjes zat wat mee in de play-offs zoals de gemiste penalty van Vanzeir op Union.” Vanaken stond ook al even stil bij het feestje deze avond. “We zullen er een fantastisch feestje van maken op Jan Breydel. Nu kunnen we spreken over de geschiedenis die we schrijven met de drie titels op een rij. Ik zou er ook heel graag vier van maken volgend jaar.”

“Veel drinken”

Jack Hendry kende een seizoen met ups en downs, hij scoorde de titelgoal en dat deed hem zichtbaar deugd. “Ik heb hard blijven werken, dat is onderdeel van het voetbal. Het was geen gemakkelijke periode. Het doelpunt betekent veel voor me. Het meest belangrijke is dat we de titel binnen hebben. Het is al een aantal jaren geleden dat ik nog kampioen speelde, van destijds bij Celtic.” Zoals het voor een echte Schot hoort, had Hendry ook al plannen voor deze avond: “Drinken! Erg veel! Verder genieten en een groot feest vieren.”