Drie op een rij: het kampioenenrapport van Club Brugge met Charles De Ketelaere als absolute uitblinker

Club Brugge is deze middag kampioen geworden op het veld van Antwerp. Het is voor blauw-zwart al de derde titel op een rij. Tijd voor een spelersrapport.

Simon Mignolet

Speelminuten : 3420

Gele kaarten : 2

Tijdens de reguliere competitie liet het sluitstuk af en toe een steek vallen, de eerste keer dat Big Si wat blundertjes op zijn conto mocht schrijven. Gelukkig zonder veel erg want het kostte blauw-zwart geen enkele keer punten. In de play-offs was hij echter de allergrootste puntenpakker, topprestatie!

SCORE: 8,5/10

Clinton Mata

Speelminuten : 3264

Gele kaarten : 6

Doelpunten : 1

Geen topseizoen van de verdediger, al komt dat natuurlijk doordat hij de afgelopen jaren de lat zo hoog heeft gelegd. Met het aanpassen van het systeem kwam hij niet langer uit op de rechterflank maar rechts-centraal in de defensie waardoor hij zijn befaamde loopacties minder kon uitvoeren.

SCORE: 7/10

Hans Vanaken

Speelminuten : 3196

Gele kaarten : 1

Doelpunten : 11

De kapitein van het blauw-zwarte schip, eerst figuurlijk maar na het verdwijnen van Vormer uit de ploeg ook letterlijk. De draaischijf bij Brugge, wanneer Vanaken een mindere match speelt, straalt zich dat ook af op de rest van de ploeg. Speelde mindere play-offs maar scoorde een levensbelangrijke kopbal op Union.

SCORE: 8,5/10

Charles De Ketelaere

Speelminuten : 3158

Gele kaarten : 4

Doelpunten : 14

Het seizoen van de bevestiging nadat hij vorig jaar al een topseizoen speelde. Zijn enige manco was toen zijn doeltreffendheid maar met veertien treffers heeft hij ook dat hiaat weten op te vullen. Erg balvast, enorm polyvalent en steeds een lastige tegenstrever om tegenover je te hebben. Klaar voor de stap hogerop?

SCORE: 9/10

Brandon Mechele

Speelminuten : 3036

Gele kaarten : 2

Doelpunten : 0

Wierp zich nog meer op als de leider in de verdediging als verlengstuk van Mignolet. Secuur in zijn tussenkomsten, ervaring voldoende op topniveau om nooit in paniek te schieten. Tegen snelle tegenstrevers durft hij het al eens lastig hebben maar zijn positiespel compenseert veel.

SCORE: 7,5/10

Noa Lang

Speelminuten : 2764

Gele kaarten : 7

Rode kaarten : 2

Doelpunten : 7

Kende een terugval in vergelijking met zijn fenomenale seizoen vorig jaar. Puur op klasse kent hij zijn gelijke niet in de Belgische competitie maar het hoofd moet ook meewillen. Twee rode kaarten en een korte periode op de bank na een akkefietje met Schreuder zijn daar alweer het bewijs van. Nu naar het buitenland?

SCORE: 7/10

Stanley Nsoki

Speelminuten : 2443

Gele kaarten : 6

Rode kaarten : 2

Doelpunten : 0

Kende een dramatische start met veel nonchalance in zijn spel en geregeld een blunder(tje). Herpakte zich na Nieuwjaar uitstekend en was niet meer uit de ploeg weg te denken. Intrinsiek de beste verdediger bij Club maar die schoonheidsfoutjes moeten eruit als hij de volgende stap wil zetten.

SCORE: 7,5/10

Mats Rits

Speelminuten : 2325

Gele kaarten : 3

Doelpunten : 7

Schitterend seizoen van Rits die de zware concurrentieslag op het middenveld won. Erg slimme middenvelder die steeds op de juiste plaats loopt en bovendien ook zijn scorende benen vond dit seizoen. Viel helaas in de play-offs uit met een zware knieblessure, een lange revalidatie wacht.

SCORE: 8,5/10

Jack Hendry

Speelminuten : 2246

Gele kaarten : 3

Rode kaarten : 1

Doelpunten : 1

Een seizoen met twee gezichten. Voor Nieuwjaar onder Clement de beste man in de verdediging met een uitstraling alsof hij al jaren bij Club speelde. Verloor onder Schreuder zijn plaats na twee rode kaarten in beker en competitie en raakte vervolgens helemaal op het achterplan en viel zelfs eens naast de selectie.

SCORE: 6/10

Ruud Vormer

Speelminuten : 1922

Gele kaarten : 2

Doelpunten : 5

Niet het seizoen waar hij op voorhand van gedroomd had. Vormer wist dat hij minder minuten zou maken maar naarmate het seizoen vorderde, kwam hij nog nauwelijks aan speelminuten. Bleef zijn rol als kapitein echter met verve spelen en was klassevol genoeg om geen keet te schoppen.

SCORE: 5/10

Eder Balanta

Speelminuten : 1797

Gele kaarten : 7

Rode kaarten : 1

Doelpunten : 1

De buffel op het middenveld, niet de mooiste en meest technische onderlegde voetballer maar iemand die door een muur loopt. Zorgt voor erg veel balrecuperaties op het middenveld maar gaat soms nogal driest te keer, dat valt ook af te lezen aan de vele kaarten die hij opraapte.

SCORE: 6/10

Eduard Sobol

Speelminuten : 1818

Gele kaarten : 5

Rode kaarten : 1

Doelpunten : 1

De meeste speelgelegenheid kreeg ‘Eddy’ voor Nieuwjaar onder Clement als linksback in een 4-4-2. Na de komst van Schreuder werd hij eerder een vaste bankzitter die af en toe even mocht depanneren. Qua inzet valt hem nooit iets te verwijten maar net te weinig als vaste basispion.

SCORE: 6/10

Bas Dost

Speelminuten : 1112

Gele kaarten : 1

Doelpunten : 12

Puur qua doelpunten volgens speelminuten kan Dost fenomenale cijfers voorleggen. Bij de komst van Schreuder als absolute speerpunt uitgespeeld maar als Dost geen aanvoer in de rechthoek krijgt, is hij voor de rest van weinig nut voor de ploeg. Verdween met de komst van Adamyan helemaal in de vergeethoek.

SCORE: 6/10

Tajon Buchanan

Speelminuten : 1084

Gele kaarten : 0

Rode kaarten : 1

Doelpunten : 1

De supporters keken vanaf augustus reikhalzend uit naar de komst van de Canadees in januari. Voldeed aan de verwachtingen met een uitstekende techniek in combinatie met vinnige dribbels. Ook defensief doet hij meer dan zijn werk, zijn statistieken zijn wel een werkpunt voor volgend seizoen.

SCORE: 8/10

Andreas Skov Olsen

Speelminuten : 1035

Gele kaarten : 0

Doelpunten : 5

Vertrokken uit Bologna omdat hij er niet rendeerde in een 3-5-2 om uiteindelijk ook hier in een 3-5-2 te belanden. Maar Skov Olsen overtuigde meteen met een resem doelpunten en assists. Enorm doeltreffende speler die vanuit het niks kan uithalen. Zijn marktwaarde is nu al enorm gestegen.

SCORE: 8/10

Denis Odoi

Speelminuten : 974

Gele kaarten : 6

Doelpunten : 1

De supporters reageerden nogal sceptisch op de komst van de ex-Anderlechtspeler. Werd aanvankelijk op te veel plaatsen uitgespeeld maar vond zijn positie op de voor hem ongewone 6. Begon uitstekend maar deemsterde uiteindelijk weg. Voetballend wellicht te beperkt op die plaats.

SCORE: 6,5/10

Sargis Adamyan

Speelminuten : 701

Gele kaarten : 1

Doelpunten : 6

In Duitsland verkozen als beste invaller en deed die reputatie in België ook alle eer aan. Gehaald op vraag van Schreuder omdat hij hem kende vanuit Duitsland. Enorme werkratio en ideale spits om uit te spelen op snelheid, was een upgrade in vergelijking met Dost en kreeg ook de voorkeur op hem.

SCORE: 7/10

Federico Ricca

Speelminuten : 452

Gele kaarten : 1

Doelpunten : 1

Speelt al seizoenen bij blauw-zwart maar wordt steevast over het hoofd gezien. Iemand voor de breedte van de kern waarop je kan rekenen als je hem nodig hebt. Helaas voor Ricca wordt er niet al te vaak op hem gerekend. Kreeg welgeteld tien speelminuten onder trainer Schreuder.

SCORE: 5/10

Noah Mbamba

Speelminuten : 444

Gele kaarten : 2

Doelpunten : 0

Het paradepaardje van Philippe Clement die lyrisch was over het talent en de groeimogelijkheden van de middenvelder die ook in de defensie uit de voeten kan. Schreuder had daar een andere mening over want Mbamba speelde vooral bij Club NXT en verdween van het voorplan.

SCORE: 5/10

Kamal Sowah

Speelminuten : 408

Gele kaarten : 0

Doelpunten : 0

Duurste aankoop uit de Brugse voetbalgeschiedenis. Kwam met erg hoge verwachtingen maar kon die nooit inlossen waardoor er een uitweg werd gezocht met een uitleenbeurt naar AZ. Geen supporter die hem heeft gemist na de komst van Buchanan en Skov Olsen. Een probleem voor volgend seizoen.

SCORE: 3/10

Ignace Van der Brempt

Speelminuten : 351

Gele kaarten : 0

Rode kaarten : 1

Doelpunten : 0

Brugs jeugdproduct dat opklom via Club NXT naar het eerste elftal. Kreeg echter al snel een aanbieding van RB Salzburg en besloot die stap te nemen. Was niet loyaal naar Brugge toe want weigerde de laatste wedstrijd voor Club te spelen toen zijn transfer naar Oostenrijk nakende was.

SCORE: 4/10

Matej Mitrovic

Speelminuten : 274

Gele kaarten : 0

Doelpunten : 0

De laatste seizoenen door blessures nooit een volwaardige kernspeler geweest. Dit jaar was hij wel fit maar was eerder tribuneklant dan voetballer. Speelde een degelijke partij in de 0-0 thuiswedstrijd tegen Union. Het verhaal tussen Club Brugge en Mitrovic lijkt hier nu wel te stoppen.

SCORE: 3/10

Faitout Maoussa

Speelminuten : 264

Gele kaarten : 0

Doelpunten : 0

Met veel bombarie en voor een stevig bedrag van vier miljoen euro binnengehaald van Rennes. De Fransman leek eindelijk de oplossing voor de linksbackpositie maar deemsterde al snel weg. In die mate dat ze bij Brugge niet meer op hem rekenen en hij deze zomer terug mag vertrekken. Pijnlijk.

SCORE: 2/10

Cisse Sandra

Speelminuten : 216

Gele kaarten : 0

Doelpunten : 1

De jonge Sandra kreeg dit jaar onverhoopt wat speelminuten bij het eerste elftal en mocht voor de rest verder rijpen bij Club NXT. Scoorde tegen Seraing zijn eerste competitietreffer voor de hoofdmacht. Een rastalent maar geen sinecure om minuten te halen bij een topclub.

SCORE: 7/10

Senne Lammens

Speelminuten : 90

Gele kaarten : 0

Doelpunten : 0

Stond tussen de palen tijdens de openingswedstrijd tegen Eupen door een blessure bij Mignolet. Keepte ook de Supercup en een bekerwedstrijd maar moest zich voor de rest tevreden stellen als reservedoelman. Geen schande natuurlijk om mee te groeien in de schaduw van een absolute topkeeper.

SCORE: 6/10

Tibo Persyn

Speelminuten : 82

Gele kaarten : 1

Doelpunten : 1

Ex-Bruggeling die met grote verwachtingen gehuurd werd van Inter Milan. Scoorde meteen bij zijn eerste basisplaats maar verdween toen volledig uit beeld. Tijdens de winterstop werd hij doorverhuurd aan Westerlo maar ook daar brak hij geen potten en kwam hij geen enkele keer aan de aftrap.

SCORE: 4/10

David Okereke

Speelminuten : 71

Gele kaarten : 0

Doelpunten : 0

De man van acht miljoen die zelf aangeeft dat hij niet graag in de spits staat. Werd uitgeleend aan het Italiaanse Venezia. Hij scoorde er zeven treffers maar kon toch de degradatie naar de Serie B niet vermijden. Zal deze zomer wellicht definitief andere oorden opzoeken.

SCORE: 2/10

Wesley Moraes

Speelminuten : 69

Gele kaarten : 0

Doelpunten : 0

De verloren zoon en publiekslieveling kwam bij Club Brugge revalideren na een zware blessure. Toen hij uiteindelijk terug fit was, kon hij zich maar moeilijk neerleggen bij zijn bankzitterstatuut en spuwde ook gif in de pers. Dat werd niet geapprecieerd door Brugge en het contract werd snel ontbonden.

SCORE: 1/10