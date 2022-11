Deze ‘West-Vlaamse’ gezanten gaan naar Qatar: Club Brugge vaardigt maar liefst acht spelers af, Cercle eentje

Vijf dagen voor de start van het WK hebben alle landen hun selectie vrijgegeven. Wat opvalt: Club Brugge telt naast Simon Mignolet en Hans Vanaken zowaar nog zes WK-gangers, terwijl ook Cercle Brugge een vertegenwoordiger heeft in Qatar. Daarnaast mogen ook heel wat oude bekenden zich opmaken voor de wereldbeker. Een overzicht.

De Jupiler Pro League vaardigt in totaal 23 internationals af voor het komende WK. Club Brugge heeft daarbij met acht stuks de grootste delegatie rondlopen in Qatar. Leuk extraatje is ook dat twee blauwzwarte duo’s elkaar effectief in de ogen zullen kijken. Zo zullen Hans Vanaken en Simon Mignolet in de eerste match van de Rode Duivels oog in oog staan met Tajon Buchanan en Cyle Larin, die bij Canada in de selectie zitten. Larin is zelfs één van de speerpunten binnen de Canadese selectie. Hij moet samen met Jonathan David (ex-Gent) de aanval dragen. Voor Tajon Buchanan is dan weer een rol als wingback weggelegd. Een andere naam bij de Canadezen die een belletje kan doen rinkelen, is die van Iké Ugbo (ex-Cercle).

Brugs duo

Ook Ghana rekent op een Brugs duo. Zo maken zowel Denis Odoi, als Kamal Sowah deel uit van de selectie van bondscoach Otto Addo. Beide selecties zijn ook op hun eigen manier opvallend. Zo speelde Denis Odoi op een blauwe maandag nog een oefeninterland voor de Rode Duivels, waarna hij pas vorig seizoen voor het eerst in actie kwam voor Ghana, terwijl Sowah tot vandaag nog geen enkele cap telt voor zijn land. Zij mogen zich nu gaan bewijzen in een groep met Portugal, Uruguay en Zuid-Korea.

Denis Odoi maakte pas in maart van dit jaar zijn debuut voor Ghana, maar mag nu ook mee naar het WK. (Foto: ANP) © ANP | Hollandse Hoogte | Gerrit van Keulen

Andreas Skov Olsen ontmoet met Denemarken, waar Casper Nielsen uiteindelijk naast de selectie viel, dan weer Tunesië, Frankrijk en Australië, terwijl ook Noa Lang ietwat verrassend de selectie van Nederland haalde. Ondanks een moeilijk seizoensbegin slaagde Lang er blijkbaar toch in om bondscoach Louis Van Gaal te overtuigen. Al had ook Carl Hoefkens daar volgens die laatste zijn rol in. “Hij maakte van Noa iemand die als invaller het verschil kan maken, en daar moet ik hem voor bedanken”, was Van Gaal op de persconferentie na de bekendmaking van de Oranje-selectie lovend voor de trainer van blauw-zwart. Zo is voor Lang zijn rol in Qatar ook wel meteen duidelijk.

Aziatische grootmacht

Ook aan de groene kant van Brugge zullen ze de komende weken één iemand met extra aandacht volgen. Cercle-spits Ayase Ueda knokte zich namelijk in de WK-selectie van Japan. Met zijn ervaring met fysiek voetbal, die hij naar eigen zeggen in onze competitie opdeed, moet hij de Aziatische grootmacht een extra dimensie geven. In de Jupiler Pro League was hij met vijf goals in zijn laatste zes matchen alvast goed op dreef.

Ook Cercle Brugge-aanvaller Ayase Ueda trekt namens Japan naar het WK. (Foto: Isosport) © Isosport

Andere WK-gangers met een verleden in West-Vlaanderen: Abdou Diallo (Senegal, ex-Zulte Waregem), Cheikhou Kouyaté (Senegal, ex-KV Kortrijk), Krépin Diatta (Senegal, ex-Club Brugge), Ethan Horvath (Verenigde Staten, ex-Club Brugge), Mathew Ryan (Australië, ex-Club Bruge), Riley McGree (Australië, ex-Club Bruge), William Carvalho (Portugal, ex-Cercle Brugge), Oscar Duarte (Costa Rica, ex-Club Brugge), Sofyan Ambrabat (Marokko, ex-Club Brugge), Ivan Perisic (Kroatië, ex-Club Brugge/Roeselare), Stefan Mitrovic (Servië, ex-KV Kortrijk), Jean-Charles Castelletto (Kameroen, ex-Club Brugge), Gideon Mensah (Ghana, ex-Zulte Waregem).