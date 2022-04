KSV Oostkamp is de fiere kampioen in Derde Afdeling Voetbal Vlaanderen A

Nummer twee FC Lebbeke verloor zaterdagavond in eigen huis tegen KVC Jong Lede. Er stond dus veel op het spel voor KSV Oostkamp, dat op bezoek moest bij HO Wolvertem. Van meet af aan hielden de jongens van de Valkaart hun zenuwen onder bedwang.

Gejuich alom toen Phil Canoot tien minuten voor de kampwissel voor het eerst de netten deed trillen. Laatstgenoemde lukte zijn tweede treffer vijf minuten na het uur. Meteen was het aftellen tot het laatste fluitsignaal wanneer Oostkamp de oppergaai rekenkundig had veroverd. De thuisploeg dreigde nog wel even maar de grandioze goalie Milan Iket gaf geen krimp.

De piepjonge hoofdcoach Kurt Delaere loofde het collectivisme: “Dit is een succes dat ik opdraag aan de hele vereniging. Mijn staf verrichtte subliem werk, de spelers waren vanaf de eerste match geconcentreerd en gedisciplineerd en we worden allemaal in de watten gelegd door een onvoorstelbaar professioneel bestuur. En onze talrijke supporters loodsten ons doorheen de moeilijke momenten.”

T2 Kevin Deslypere telt nog geen 30 lentes. “Ik houd me vooral bezig met de videoanalyses en met de uitvoering van mijn opdrachten op training. De doorstroming van beloften neem ik evenzeer voor mijn rekening. Zelf stootte ik via de beloften door naar de eerste ploeg maar zette vervolgens alles op mijn trainerscarrière. Wat mijn volgende stap wordt laat ik in het midden, sta me toe even te genieten bij de vereniging die me al dat moois verschafte.

Mo is één week oud

Kapitein Senne Decloedt miste de vorige wedstrijd in Voorde Appelterre omdat zijn vrouwtje Delphine aan het bevallen was. “Natuurlijk had ik graag gespeeld mar er zijn nu eenmaal belangrijkere zaken in het leven. Ik wilde mijn lieve schat bijstaan in de overtuiging dat de maats het wel zonder mij zouden rooien. De apotheose heb ik wel meegemaakt. Er wachten ons nu twee opeenvolgende thuismatchen, tegen Vigor Hamme en Rhodienne. Cadeaus zullen we allerminst uitdelen, onze fans verwennen zullen we zoeker doen.”

“Na mijn hele leven in Westkapelle te hebben gevoetbald zette ik de stap naar de nationale reeksen. Het werd een succesverhaal dank zij een spelersgroep vol kameraden. We gunnen elkaar alle succes en gaan nu stevig vieren. Daarna keer ik huiswaarts om mijn meisje Mo, net één week oud, te knuffelen. Menslief wat kan het leven mooi zijn.”

