DP4 ‘t Kloefke kroont zich tot kampioenin derde provinciale A

Vrijdagavond speelde DP4 ‘t Kloefke of de vierde ploeg van de plaatselijke De Plakkers tegen eerste achtervolger Rapid Mistral. ‘t Kloefke won met 16-8 en kroonde zich zo tot kampioen in het zaalvoetbal in derde provinciale A.

“Het gaat om een nieuwe ploeg bij ons”, vertelt voorzitter-coach Didier De Muynck van De Plakkers Varsenare. “We hadden te veel spelers en Kenny en Luc Tierenteyn kwamen van Rapid Subs bij ons. Het is hun tweede seizoen. Zij zorgden voor deze nieuwe vierde ploeg. Vorig jaar stonden ze tot corona de competitie stillegde ook heel goed. Nu hadden ze ongeveer vier geblesseerden en moesten we telkens uit eerste en tweede ploeg spelers plukken, en ook in onze derde ploeg bijschakelen.”

Inzet en aanwezigheid

“We zijn blij dat door die winst de titel binnen is. Bij verlies tegen Rapid Mistral zou het nog een moeilijk slot worden, met matchen tegen ZCB Bakker Lau en vooral tegen KH Kiki Beach”, weet een trotse Didier De Muynck die vooral zijn spelers dankt voor hun inzet en hun aanwezigheid, met een speciale vermelding voor onder andere doelman Mathieu Van Cauwenbergh en speler Yoshi Wauters. “Zij droegen mee tot het kampioenschap.”

’t Kloefke gaat naar tweede provinciale waar het de derde ploeg van De Plakkers tegenkomt. “We moeten nu met de teams samenzitten om te zien hoe we dit kunnen realiseren. Maar ik verwacht geen problemen”, aldus de voorzitter-coach. “Ik hoop dat ik op deze groep kan rekenen, want ze zullen er een tandje moeten bijsteken.”

Beker van West-Vlaanderen

De eerste ploeg van De Plakkers moest in de Vlaamse competitie de titel laten aan Deurne Noord. “Jammer, want wij hadden die ambitie wel. Het is niet gelukt. We gaan nu proberen om in Middelkerke op 13 mei de Beker van West-Vlaanderen te winnen tegen ZVC Campro uit eerste provinciale. Dat zou mooi zijn. In twintig jaar heb ik die beker nog nooit gewonnen. Het is de tweede keer dat ik die finale speel”, besluit Didier De Muynck.

(ACR)