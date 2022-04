VK Bekegem kampioen in hoogste reeks Perkez: “Al onze 15de prijs”

VK Bekegem bestaat 50 jaar en bekroont dat jubileumjaar met de negende titel in de hoogste reeks van het Perkezverbond. “Reken daarbij ook nog onze zes bekers en we zitten aan 15 prijzen. Daarmee zijn we op één ploeg na de beste ploeg uit het Perkezbestaan”, klinkt het.

“We hebben al jaren een goeie ploeg en ook een fantastisch bestuur. We zijn allen kameraden op het veld die nog aardig tegen een balletje kunnen trappen. Naast het veld zijn we nog dikkere kameraden. Vele spelers uit het provinciaal voetbal zakken dan ook graag af naar VK Bekegem.”

“Ook een dikke pluim voor Lorenz Jonckheere die sedert vorig jaar onze nieuwe trainer is. Zeer belangrijk dit seizoen waren ook de spelers buiten de kern, waar we steeds op konden rekenen. Zonder die spelers werden we zeker geen kampioen, dit was ook onze sterkte.”

Kampioenenploeg

De kampioenenploeg wordt gevormd door Michael Trancez, Didier Ghesquiere, Thomas Pape, Andy Huvaere, Robbe Debruycker, Sven Casteleyn, Bart Andries, Dimitri Denaeyer, Tim Lescrauwaet, Geert Deopere, Bram Ryckewaert, Steve Vereecke, Lode Jonckheere, Werner Everaert, Davy Delbeke, Thijs Simoen, Steven Bussche, Ruben Carpentier, Stijn Dossche, Gill Marent, Mike Casteleyn, Ruben Maelfait, Mathias Mestagh, Kristof Cheyns en Lorenz Jonckheere.

