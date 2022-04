Kampioen KSV Veurne mag na indrukwekkend seizoen naar hoogste provinciale reeks

Na een 3-2-nederlaag van eerste achtervolger Varsenare in Lichtervelde mag KSV Veurne zich sinds zaterdagavond kampioen noemen in tweede provinciale A.

Door een 2-0-nederlaag in Zwevezele leek Veurne nog een weekje langer op de titelviering te moeten wachten. Maar door het 3-2-verlies van eerste achtervolger Varsenare in Lichtervelde kon het feestje in Veurne dan toch losbarsten.

Het is nog maar het tweede (en door corona het eerste volledige) seizoen van KSV Veurne in tweede provinciale, maar groen-geel kon tegen alle verwachtingen in het kampioenschap naar zich toetrekken.

Na een teleurstellende voorbereiding waren de verwachtingen nochtans niet al te hoog gespannen in Veurne. Maar na een degelijke start kwamen de jongens van T1 Stijn Van Acker doorheen het seizoen steeds meer onder stoom. De ambities werden bijgesteld van het behoud naar de middenmoot, van een eindrondeticket uiteindelijk naar ‘kampioen worden.’

Tien zeges op rij

Met een indrukwekkende reeks van maar liefst 10 overwinningen op rij, van half november tot begin maart, bouwde KSV Veurne de leidersplaats steeds verder uit. KFC Varsenare bleef Veurne lange tijd op de hielen zitten, maar de Veurnenaars klopten de rechtstreekse concurrent twee keer met 3-0-cijfers, waarna het enkel een kwestie van tijd was wanneer KSV de titel mocht vieren.

Vorige week was het al net niet, maar zaterdag was het dan eindelijk zo ver. Veurne verloor zelf eerst nog met 2-0 bij Zwevezele B, maar uitstel bleek geen afstel, want door de 3-2-nederlaag van Varsenare en Lichtervelde mocht KSV Veurne de champagne ontkurken. Het team en de vele supporters waren na de wedstrijd in Zwevezele richting het eigen terrein afgezakt en bouwden daar een stevig feestje.

Weinig tegendoelpunten

De ervaren Veurnse kern speelde zeker niet altijd het mooiste of meest overtuigende voetbal, maar via een stevige organisatie en een efficiënte voorhoede bleken de jongens van Van Acker een lastig te ontwrichten blok. Met slechts 24 tegendoelpunten heeft Veurne ruimschoots de beste defensie van de reeks. Met voorin enkele ervaren sluipschutters, zoals Nils Sarrazyn, sloeg Veurne telkens efficiënt en genadeloos toe. Groen-geel verloor slechts 3 wedstrijden en mag zich dus oververdiend kampioen in tweede provinciale A noemen.