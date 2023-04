Fans KVK Westhoek protesteren tegen fusie: “Het voelt alsof onze club verkocht wordt”

Donderdagavond verzamelde een dertigtal supporters van KVK Westhoek aan de poorten van het Crackstadion. Zij lieten hun ongenoegen blijken over de eventuele fusie met Sassport Boezinge.

Donderdagavond beslist de algemene vergadering van KVK Westhoek over een eventuele fusie met de buren van Sassport Boezinge. Maar heel wat supporters zijn daar niet mee opgezet. Er werden de voorbije weken spandoeken opgehangen aan het Crackstadion in Ieper, op sociale media roerden fans van beide clubs zich, er verscheen een open brief en donderdagavond verzamelden de fans dus aan het stadion. Zij wilden de bestuursleden van hun club nog eens duidelijk maken geen voorstander te zijn van een nieuwe fusie, tien jaar na de alliantie tussen KVK Ieper en KBS Poperinge. Zo werden er onder andere rood-witte vlaggen van KVK Ieper aan de poorten opgehangen.

Geen overleg

De supporters verwijten het bestuur van KVK Westhoek vooral een gebrek aan communicatie. “Dit is totaal niet professioneel”, zeggen Kurt Vermeersch en Davy Bauwen namens de aanwezige fans. “We hebben tien jaar geleden al gezien dat een fusie, die tussen KBS Poperinge en KVK Ieper, niet verloopt zoals het hoort. Dit voelt alsof de club verkocht wordt aan Sassport Boezinge. Het is geen schande om een niveau te zakken, zolang het gezond blijft. Is dit een paniekreactie? Zijn er interne problemen of niet genoeg mensen die zich willen engageren in de club? Men had toch beter eerst eens overlegd met de supporters vooraleer zulke beslissingen te nemen. We hopen dat het gezond verstand zegeviert en er geen fusie komt.”

(KPL/DBI)