Voorzitter Paul Degroote over stap terug met KSKV Zwevezele: “Dit was een zeer emotionele beslissing”

KSKV Zwevezele trekt na dit seizoen de stekker uit de A-ploeg en gaat verder in provinciale. Of dat in eerste, tweede of derde provinciale zal zijn, daar is men nog niet aan uit.

Voorzitter Paul Degroote: “Mijn initiële bedoeling was om als voorzitter in tien jaar van vierde provinciale naar eerste nationale (eerste amateur, red.) te promoveren. Sportief waren en zijn we ook goed op weg, maar we hebben bewust de voorwaarden voor een licentie voor eerste nationale afgewacht.”

Stiekem hoopte de voorzitter dat die voorwaarden versoepeld zouden worden, ook al omdat corona lelijk huis heeft gehouden in het amateurvoetbal. “Maar van een versoepeling is geen sprake. Integendeel: onze verlichting moeten versterken, tribunes moeten vergroten, twee aparte ingangen en stewards voorzien. Ik vraag me af waarom dat nodig is.”

Sportieve criteria

“Wie het voetbal volgt, weet dat er in tweede amateurklasse amper 200 man gaat kijken en in eerste nationale is dat niet veel meer. Op de duur zijn sportieve criteria niet doorslaggevend om te promoveren, maar zal je uiteindelijk als zevende in de eindstand kunnen stijgen omdat je in een stadion speelt waar ooit nog een eersteklasseploeg voetbalde. Daarom hebben we beslist om de stekker eruit te trekken. Het was een zeer emotionele beslissing”, aldus voorzitter Paul Degroote.

KSKV Zwevezele gaat nu verder met het B-team dat in tweede provinciale speelt. “Maar op welk niveau we daar zullen uitkomen, is nog niet uitgemaakt. Als we ons B-team schrappen en geen licentie aanvragen voor de nationale reeksen, dan zakken we met ons A-team wellicht uit de nationale reeksen naar eerste provinciale. Gaan we verder met ons B-team, dan kan dat in tweede provinciale als we ons daar redden of in derde provinciale als we zakken.”

De eerste transfer die intussen bekend is, is die van Aaron Vandendriessche naar KSV Diksmuide.

(WVS)