Algemene vergadering KVK Westhoek stemt tegen fusie: “Afrekening met de voorzitter”

Voetbalclubs KVK Westhoek en Sassport Boezinge zullen dan toch niet fusioneren. Het voorstel werd donderdagavond weggestemd op de algemene vergadering bij KVK Westhoek.

Dat er gesprekken lopende waren tussen de besturen van KVK Westhoek en Sassport Boezinge was al enkele weken bekend. Het was echter wachten tot donderdag 13 april op officieel nieuws. Dan kwam de algemene vergadering van KVK Westhoek samen. Bij Sassport Boezinge werd het fusieverhaal eerder al goedgekeurd. Tegen alle verwachtingen in, werd het voorstel tot een fusie weggestemd in Ieper.

KVK Ieper Sport

Het plan dat op tafel lag, zag er nochtans veelbelovend uit. De club zou de naam KVK Ieper Sport krijgen, een verwijzing naar het vroegere KVK Ieper en Sassport Boezinge. De clubkleuren zouden rood-wit worden met een vleugje oranje. Ook het logo, met poppie, was al klaar. Bij de raad van bestuur komt de klap hard aan. “Een afrekening met voorzitter Willy Lamaire”, omschrijft gerechtigd correspondent Geert Glorie het. “We hadden een schitterende presentatie gemaakt, de inhoud was prachtig. We kregen nadien zelfs applaus, maar toch stemde de meerderheid tegen een fusie.”

Einde van Lamaire en Glorie

Het afspringen van de fusie heeft ook gevolgen voor de samenstelling van de raad van bestuur bij KVK Westhoek. Voorzitter Willy Lamaire had voor aanvang van de algemene vergadering al te kennen gegeven dat hij eind juni zijn mandaat stopzet. “En zelf stop ik ook als gerechtigd correspondent en lid van de raad van bestuur”, stelt Geert Glorie. “Ik heb mijn nek uitgestoken, maar meer kan ik niet doen. Nu is het aan anderen om die rol op zich te nemen. Ik blijf wel TVJO. Die mensen wil ik niet in de steek laten.”

Sportieve gevolgen?

Wat de gevolgen op sportief vlak zijn, is onduidelijk. De nieuwe fusieploeg had volgend seizoen grotendeels bestaan uit spelers van Sassport Boezinge. Voor die club verandert er dus weinig. Maar KVK Westhoek heeft voor volgend seizoen dus ampers spelers onder contract. Geert Glorie benadrukt wel dat dit niet het einde van de club betekent. “Er werd niet gestemd over het voortbestaan van KVK Westhoek. Op welk niveau en met welke ploeg we dan volgend seizoen gaan aantreden? Daar kan ik nu geen uitspraken over doen.”

De supporters probeerden donderdagavond de fusie ook al te verhinderen. Een dertigtal fans van KVK Westhoek verzamelde aan de poorten van het Crackstadion om duidelijk te maken aan de leden van de algemene vergadering dat ze geen fusie willen. Zij krijgen uiteindelijk hun zin.