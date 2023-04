Supportersgroep KVK Westhoek lanceert open brief: “Laat onze traditie niet verloren gaan”

De supportersgroep van KVK Westhoek stuurde een open brief naar de leden van de algemene vergadering. Die algemene vergadering beslist donderdag of er al dan niet een fusie komt tussen KVK Westhoek en Sassport Boezinge.

Eerder interviewden we de trouwe supporter Christopher Cambier over zijn kijk op de fusie. Samen met enkele andere supporters lanceerde hij nu een open brief. “Deze brief werd verstuurd naar iedereen die mag stemmen op de algemene vergadering van donderdag bij KVK Westhoek”, zegt Christopher. “Elke stem kan donderdag het Ieperse voetballandschap voorgoed veranderen. Het laten voortbestaan van de Ieperse voetbaltraditie of de sleutels van deze club opnieuw in andere handen geven, nu deze van Sassport Boezinge. De sleutel in handen geven van Sassport Boezinge zal leiden tot een club waar noch de supporters van Ieper, noch deze van Boezinge zich zullen mee verbonden voelen.”

122 jaar traditie

Het voornemen om opnieuw een fusie of alliantie aan te gaan, stemt de supporters droef. “Wat het motief om te fuseren is, blijft onduidelijk. We moeten ons geen illusies maken, topvoetbal is big business, met strenge licentievoorwaarden, we zullen allicht nooit een topclub in België worden. Wat we wel willen is dat 122 jaar traditie van Iepers voetbal niet verloren gaat.”

Overleg

Christopher betreurde eerder het gebrek aan communicatie, maar dan kan nu misschien verandering in komen. “Dinsdagavond worden er enkele supporters verwacht bij bestuurslid Geert Glorie. Ik kan er door werkomstandigheden niet bij zijn. Geert Glorie had zelf aangegeven dat hij enkele supporters wilde ontvangen om uitleg te geven. We vinden het positief dat er uitleg zal gegeven worden.”

Lees hieronder integraal de open brief: