SC Wielsbeke is kampioen in eerste provinciale: “En nu niet afsluiten met nul op negen”

Door de 0-2-zege op KSK Oostnieuwkerke en het gelijkspel van KSV Rumbeke kon SC Wielsbeke zondagavond al een titelfeestje bouwen. Na tien jaar mag de ploeg weer aantreden in de nationale reeksen.

“Als je na vier matchen alleen aan de leiding komt en op drie speeldagen voor het einde voldoende bonus hebt om de titel te pakken, ben je de verdiende kampioen”, oordeelt trainer Dieter Lauwers. “Het is echt plezant om met deze toffe groep en de volledige entourage kampioen te spelen. Ik ben wel tevreden dat wij het konden afmaken op Oostnieuwkerke en niet meer moesten wachten tot bijvoorbeeld volgend weekend tegen Blankenberge. Veronderstel eens dat Rumbeke in zijn volgende match punten had verloren, dan zouden wij kampioen geworden zijn in onze zetel, want in principe spelen wij op Paaszondag pas om 18 uur.”

“Nu we kampioen zijn, moet je niet verwachten dat we de voet van het gaspedaal halen. Wij proberen de resterende matchen te winnen om onze titel nog wat meer glans te geven. Wij kunnen ons toch niet permitteren om als kampioen de competitie af te sluiten met een nul op negen. Wij beschikken over een vrij sterke en ervaren kern, maar voor volgend seizoen komen er – naast de transfers van Olivier De Bosscher (Anzegem), Quinten Vaneeckhoute (Ingelmunster), Richard De Meyer (Wervik) en Achilles Callens (Mandel United) – nog een ervaren middenvelder en een aanvaller bij.”

Pieter De Winter is de speler die het langst het Wielsbeekse shirt draagt.

“Met Wielsbeke speelde ik nog in de vroegere vierde en derde klasse, om daarna twee jaar naar Harelbeke te trekken. Nu ben ik hier alweer acht seizoenen aan de slag, net als Glenn Maddens trouwens. Ik kan terugblikken op een heel mooie periode. We speelden verschillende keren de eindronde en wonnen de beker van West-Vlaanderen. Een echte hoofdprijs ontbrak echter, en die hebben we nu op Oostnieuwkerke gepakt, na een heel sterk seizoen.”

Denkend aan Heestert

“Toen we draaiden met 41 op 45, wenkte de titel, maar we kenden dan een mindere periode. Na een 2 op 15 herpakten we ons op Heestert, waar wij in de slotminuten een achterstand ombogen in een overwinning. Daarna zijn we doorgestoomd. Dit is een bekroning voor jaren hard werken, door het bestuur en de spelers. Nu wacht ons een mooie uitdaging in derde afdeling.” (IVD)