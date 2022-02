Winkel Sport legt Benoit Onraet, beloftenkapitein van KV Oostende, vast voor volgend seizoen

Winkel Sport heeft de ploeg voor het seizoen ‘22-’23 al zo goed als rond en legde nu ook nog Izegemnaar Benoit Onraet (20) vast. De verdedigende middenvelder was vaste waarde bij de beloften van KV Oostende waar hij ook kapitein was.

Via KFC Izegem en Cercle Brugge was hij in KV Oostende aanbeland. De ‘nummer 6’ woont op de Bosmolens (Izegem) en ook zijn vader Peter Onraet is geen onbekende in voetbalmiddens. Ook hij speelde nog voor KFC Izegem, VK Kachtem en KFC Lendelede.