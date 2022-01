Ervaren verdediger Wim Vandoorne (SV Anzegem) kiest voor SV Ingelmunster: “Ik woon op 500 meter van het veld”

SV Ingelmunster heeft een ‘grote vis’ binnengehaald. Komend seizoen speelt Wim Vandoorne (37) voor de Brigands. Met SV Anzegem maakte Vandoorne de stap van tweede provinciale naar derde afdeling, maar nu zoekt de kapitein andere oorden op. De centrale verdediger woont nu in Ingelmunster en komt dus dichter bij huis voetballen. “Ik woon op 500 meter van het veld en kom bij een ambitieuze club terecht.”

Wim Vandoorne, die zijn jeugdopleiding genoot bij VK Dadizele en SK Roeselare, belandde via E. Wervik (1 seizoen) en KVK Ieper (3 seizoenen) bij KFC Izegem. De linksvoetige centrale verdediger speelde maaar liefst tien seizoenen bij Izegem. Na een jaartje bij FC Gullegem, waar hij ook meteen tot kapitein gebombardeerd werd, koos hij voor de ambitieuze tweedeprovincialer SV Anzegem waarmee hij dus naar de derde afdeling (derde amateur, red.) promoveerde.

Trainer Joost Malfait trok al meerdere jaren aan mijn mouw

Na vier seizoenen gaat de Anzegemse kapitein iets dichter bij huis een andere uitdaging aan en gaat bij voor SV Ingelmunster voetballen. “Sinds eind vorig jaar wonen we in een nieuwbouwwoning in Ingelmunster. Op amper 500 meter van het voetbalveld. Trainer Joost Malfait, die ik nog kende van bij E. Wervik, trok al meerdere jaren aan mijn mouw. En nu was de tijd misschien rijp. Bij SV Anzegem hebben we niet het makkelijkste seizoen en ik stond wel nog open voor een nieuwe uitdaging. Bij SV Ingelmunster word ik ook herenigd met Frederique Olivier, met wie ik eerder al bij Wervik, Ieper en Izegem samen voetbalde. De club is ook ambitieus en de accommodatie is er top. Het totaalplaatje is er. Ik zie het helemaal zitten.”

Tot de laatste match inzet voor SV Anzegem

SV Ingelmunster speelt momenteel in derde provinciale en kent mede door veel blessures een wat moeilijker seizoen. Op zijn 37ste is Wim Vandoorne nog topfit. “Misschien dat ik iets langer moet recupereren, maar ik ben nog nooit teer geweest aan spierblessures. En fysiek lukt het ook nog allemaal, bij looptesten kan ik mijn voet nog plaatsen naast de jonge gasten. SV Anzegem is ondertussen op de hoogte van mijn vertrek, maar als kapitein zal ik me uiteraard tot de laatste match inzetten voor de club. En we hopen het behoud in derde afdeling af te dwingen.”