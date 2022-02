Merveille Goblet (Mandel United) kijkt niet naar de tegenstanders: “We spelen elke week tegen onszelf”

Mandel United haalde tien nieuwe spelers binnen, Merveille Goblet is de man van wie de naam misschien wel het luidst een belletje doet rinkelen omdat hij enkele jaren in eerste klasse aan de slag was.

Mandel United kwam vorige zaterdag aan de aftrap met acht spelers die voor Nieuwjaar nog niet bij de club speelden. Daarbij ook Merveille Goblet. De doelman moest vorige week nog Lars Knipping voor zich dulden, terwijl Brecht Laleman nu bij het B-elftal speelt en volgend seizoen naar zijn oude club KM Torhout vertrekt. Met Goblet (27) haalde Mandel een ervaren profkeeper, maar waarom koos hij voor de club? “Ik was aan de slag bij de werkloze profs. Ik speelde voorheen bij Standard, waar ik op mijn 18de in de A-kern terechtkwam, daarna bij Tubeke, drie seizoenen bij Waasland-Beveren en vervolgens bij Cercle Brugge. Ik wilde gewoon weer spelen, matchritme opdoen. Bij Cercle heb ik ook niet echt veel gespeeld, hier bij Mandel hoop ik dat wel te doen. Ik wil hier mijn carrière herlanceren. Maar ik wil vooral ook de club helpen om zich te redden. Want dat is toch het doel dat we voor ogen hebben.”

Wekelijks top zijn

Merveille Goblet woont in het Brusselse. “Maar straks verhuis ik naar Zwevezele, zo woon ik wat dichter bij de club. Er zijn hier inderdaad heel wat nieuwe jongens neergestreken, maar in de kleedkamer is er ook nog de basis van de club van voor Nieuwjaar.”

Zondag trekt Mandel naar Francs Borains. “Het zijn voor ons allemaal moeilijke wedstrijden. We spelen eigenlijk altijd tegen onszelf. We moeten ons eigen niveau optrekken en wekelijks zorgen dat we zelf top zijn. Als we enkele wedstrijden na elkaar kunnen winnen, kan het er al helemaal anders uit zien. We pakten vorig weekend de drie punten tegen Tienen en samen met de rest van de ploeg kon ik al een clean sheet laten noteren. Maar zondag staan we voor een nieuwe match en de boodschap is duidelijk. Punten pakken.”