KVO-speler Nick Bätzner naar Duitse tweede klasse

KV Oostende ziet aanvallende middenvelder Nick Bätzner (23) vertrekken. Hij gaat aan de slag bij Wehen Wiesbaden, de promovendus van de Duitse derde klasse.

Bätzner arriveerde in de zomer van 2020 in Oostende op aansturen van ex-coach en landgenoot Alexander Blessin. De jonge middenvelder kwam over van de jeugd van traditieclub Stuttgart en won er bij de U19 de Duitse beker. Leuk detail: in de finale versloeg het de leeftijdsgenoten van Leipzig, waar Blessin toen trainer was. De Duitser was ook jeugdinternational voor Die Mannschaft.

Bätzner zou in totaal 90 keer voor KV Oostende spelen en was daarin goed voor elf goals en twaalf assists. Hij zorgde meermaals voor een vleugje creativiteit. Bätzner lag nog een jaar onder contract bij Oostende en wou graag terug naar Duitsland. Nu trekt hij naar Wehen Wiesbaden, één van de drie clubs die promotie maakt vanuit de Duitse derde klasse naar de tweede Bundesliga. Wiesbaden, vlak naast grootstad Frankfurt, neemt het straks in de tweede divisie onder meer op tegen Hamburg, Hertha Berlijn, Schalke 04, Hannover 96 en Fortuna Düsseldorf, allemaal mooie affiches dus.

KV Oostende heeft, na het aanstellen van sportief directeur Nils Vanneste, coach Stijn Vreven en de assistenten, nog geen nieuwe spelers voorgesteld. Nu komt de transfermolen aan de kust duidelijk op gang. Aan de transfer van Bätzner houdt de club een aardig transferbedrag over.