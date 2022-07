Paul Seynaeve over de overname van Mandel United: “Wij willen financiële garanties. Op papier!”

De gesprekken over de overname van Mandel United lopen nu al enkele weken in alle discretie. Een akkoord tussen een geïnteresseerde partij en de meerderheidsaandeelhouder Strive Football Group is in de maak. Maar ook de minderheidsaandeelhouders moeten nog hun zegen geven. “En wij willen financiële garanties op papier”, zegt Paul Seynaeve, nog altijd voorzitter van de vzw.

De gesprekken slepen nu al een tijdje aan en dat leidt vaak tot speculaties. Feit is dat een potentiële investeerder zich al enkele weken geleden aandiende. Maar die moest natuurlijk nog met meerdere partijen een akkoord vinden. De Strive Football Group is meerderheidsaandeelhouder, maar zegde eenzijdig eind april de financiële steun naar de club toe stop. Op dat moment leek Mandel ook sportief een vogel voor de kat. Het stond op een degradatieplaats en leek af te stevenen op een seizoen in tweede afdeling (vroegere tweede amateurklasse, red.). Maar toen Moeskroen geen licentie kreeg, mocht Mandel alsnog de barrage spelen en het redde zo zijn hachje en de stek in eerste nationale. Dat zou niet onbelangrijk blijken.

Een investeerder meldde zich na die sportieve redding bij Mandel United. Maar zoals wel vaker gebruikelijk laat zo’n investeerder zich vertegenwoordigen. De onderhandelingen speelden zich in eerste instantie af tussen Strive en de (vertegenwoordigers van de) investeringsgroep. “Maar ook wij moeten als minderheidsaandeelhouder nog ons fiat geven. Dat zullen we met plezier doen, maar dan moeten we financiële garanties krijgen. Op papier. Alle afspraken van het afgelopen seizoen moeten nagekomen worden.”

Interprovinciaal jeugdvoetbal voor komend seizoen lijkt gegarandeerd

De figuur Mbo Mpenza zou de sportieve naam zijn die aan de nieuwe investeerders gelinkt wordt. “We zijn al een keer in de val gelopen, toen we Ravy Truchot (sterke man achter Strive en nu eigenlijk ook voorzitter van de nv Mandel United, red.) pas in laatste instantie mochten ontmoeten, toen de deal eigenlijk al beklonken was. Het klopt dat Mpenza ons nu recent gecontacteerd heeft en hij banden heeft met de investeringsgroep, maar we hebben hem nog niet ontmoet. Wellicht gebeurt dit eerstdaags. Maar nogmaals: wij willen vooral financiële garanties. Wie dan welke positie zal invullen, dat is voor later.”

Opvallend is ook dat de broers Mbo en Emile Mpenza het vorige seizoen startten bij Moeskroen, maar daar de wacht kregen aangezegd. Meer nog. Hoofdtrainer Enzo Scifo werd ontslagen nadat hij het aan de stok kreeg met een supporter na het verlies in een oefenpot tegen… Mandel United. De waarheid gebiedt er ons ook bij te vertellen dat Moeskroen toen stijf op de laatste plaats stond. Een maand later moesten ook de broers Mpenza bij Moeskroen opkrassen.

“Een ontmoeting met Mbo Mpenza gebeurt allicht eerstdaags”

Mbo Mpenza werd vorig jaar aan de deur gezet bij Moeskroen, maar lijkt nu via Mandel en een investeringsgroep toch opnieuw op Le Cannonier aan zet te komen. © BELGA

Ook bij de jeugdploegen van Mandel United wacht men al wekenlang spannend af. Het interprovinciaal voetbal zou voor komend seizoen al zeker gegarandeerd blijven. De beloften, de B-ploeg, de jeugd en de dames zouden zeker ook in de Skyline Arena blijven voetballen. Voor het eerste elftal is dat nog niet duidelijk. Daar zullen de nieuwe investeerders nog de knoop moeten doorhakken. Meteen naar Moeskroen verhuizen, of nog een seizoen in de Skyline Arena.

Paul Seynaeve: “Duitse investeerders? Ik heb er geen weet van dat er Duitsers bij betrokken zijn”

Aan een nieuw eerste elftal moet nu nog gebouwd worden. Mandel heeft wel nog wat spelers onder contract, maar die zijn niet allemaal zelf even tuk om te blijven. Maar de ervaring leert dat je op dit niveau snel een team kan samenstellen, mits er centen voorhanden zijn natuurlijk.

Maar de meeste reeksgenoten in eerste nationale zijn ondertussen al aan het trainen. Ook de kalender voor komend seizoen is al bekend en de loting van de eerste drie rondes van de Croky Cup is ook al verricht.

“Als alles op papier staat zullen we naar buiten komen met het nieuws”, zegt voorzitter Paul Seynaeve die zich ook opwindt over wat er in bepaalde media verschijnt. “Duitse investeringsgroep? Nog nooit van gehoord. Dat ik zou stoppen bij Mandel United? Ik heb dat nog nergens verklaard. Ik weet niet waar men dat vandaan haalt. Wij willen de juiste stappen volgen en zien dan wel wie wat doet. Als dat met of zonder mij is, heeft nu geen belang. Maar eerst een getekend akkoord op papier en dan pas communiceren!”