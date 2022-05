Definitief geen licentie voor Moeskroen, dus mag Mandel United nog barrage spelen

Omdat Moeskroen geen licentie krijgt voor het profvoetbal en ook niet voor eerste nationale mag Mandel United als voorlaatste in de stand nu nog de barragewedstrijden afwerken en maakt het zo nog kans op het behoud. Het was al de zevende keer dat Moeskroen in ‘eerste aanleg’ de licentie niet kreeg, maar vroeger kreeg het die altijd nog voor het BAS. Maar sinds dit jaar doet C-SAR, het Belgisch Centrum voor Arbitrage in de Sportsector, uitspraak in dergelijke dossiers. En daar bleek men minder clement voor Moeskroen.

Bij Mandel United ging afgelopen week vooral veel aandacht naar het verder bestaan van de club, met vooral ook de jeugdwerking als hoofdgedachte. Maar ook het eerste elftal krijgt nu nog kans om het behoud in eerste nationale af te dwingen.

Mandel United was voorlaatste geëindigd, een stek die degradatie betekende. Francs Borains dat een plaatsje hoger eindigde mocht de barrages afwerken. Maar omdat Moeskroen nu de licentie niet krijgt zakt de ploeg in één ruk door uit 1B naar de amateurreeksen. Francs Borains blijft zo in eerste nationale en Mandel mag enkele teams uit tweede afdeling VV en ACFF uitmaken wie het laatste plaatsje in eerste nationale mag innemen.

Ondertussen is er nog niet echt meer nieuws over de situatie van Mandel United waar Strive Football Group dus 14 dagen geleden verkondigde de club niet verder financieel te steunen.