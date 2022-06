West-Vlaamse amateurteams kennen hun (mogelijke) tegenstanders in de Croky Cup

De ploegen uit de tweede afdeling stromen in tijdens de tweede ronde (6-7 augustus). Met KSV Oostkamp en KM Torhout heeft West-Vlaanderen daar nu twee nieuwe ijzers in het vuur. SCT Menen en KSKV Zwevezele verdwenen daar en namen een doorstart in de provinciale reeksen.

* SV Oostkamp neemt het thuis op tegen de winnaar van het duel KSK Grembergen (eerste provinciale Oost-Vlaanderen) – Mariekerke-Branst (vorig seizoen kampioen in tweede provinciale Antwerpen)

* KM Torhout mag ook thuis openen tegen de zegevierende partij van de match tussen Schorvoort Turnhout (kampioen derde provinciale Antwerpen) en Witgoor Dessel (derde afdeling)

* RC Harelbeke moet dan weer op verplaatsing naar KFC Eupen B of Awaille. De A-ploeg van KFC Eupen – niet te verwarren met eersteklasser AS Eupen – speelde kampioen in derde provinciale in de provincie Luik. De B-ploeg eindigde in de top vijf in vierde provinciale. Aywaille speelt in de derde afdeling en ligt in de provincie Luik. Dus zeker een verre verplaatsing voor de jongens van trainer Bruno Derveaux.

* FC Gullegem mag wel thuis spelen en dat tegen KFC De Kempen Tielen-Lichtaart B (derde provinciale, de A-ploeg komt uit in derde afdeling) of FC Berlaar-Heikant (net gezakt naar eerste provinciale Antwerpen).

* KVK Westhoek moet ook een uitwedstrijd afwerken, maar een derby zit er aan te komen. In een voorronde moeten eersteprovincialers KSV Jabbeke en Sassport Boezinge het eerst onderling uitvechten, daarna neemt die ploeg het op tegen RFC Lissewege A. En de uiteindelijke winnaar van die twee duels mag dus KVK Westhoek ontvangen, maar dat kan dus Boezinge zijn.