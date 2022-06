Kalender eerste nationale bekend: tien (!) competitiewedstrijden meer dan vorig seizoen

Door de intrede van vier beloftenteams in eerste nationale telt de reeks nu 20 ploegen, dat betekent 38 wedstrijden en sowieso een erg lang seizoen voor onze West-Vlaamse teams R. Knokke FC, Winkel Sport en RFC Mandel United. Ze kennen nu ook hun speelkalender die start op woensdag 17 augustus en eindigt op zaterdag 20 mei. Al is er bij Mandel nog altijd niet duidelijk met welk team ze komend seizoen aan de aftrap zullen staan.

Eerste nationale telde vorig seizoen slechts 15 teams, nog altijd een gevolg van het wegvallen van KSV Roeselare. Er was dus één extra stijger om dat aantal weer op 16 te brengen en daar komen nu nog de vier beloftenteams van eersteklassers bij: Jong AA Gent, Zébras Elites (SC Charleroi), OH Leuven U23 en Young Reds (FC Antwerp). De eerste twee competitiewedstrijden zijn ook midweeks om in het weekend de Beker van België te kunnen spelen.

Knokke staat weer ambitieus aan de aftrap van het seizoen

Knokke eindige vorig seizoen na een beresterke terugronde nog tweede en speelde de play-offs, maar het gezien er geen licentie was voor 1B, maakten de oostkustjongens geen kans op promotie.

De ploeg van Yves Van Borm heeft zich weer gewapend om een prominente rol te spelen in de reeks. Op 4 juli wordt voor het eerst getraind, op 12 juli oefent men voor het eerst op Dender, de kampioen van vorig seizoen en dit jaar dus een 1B-club.

Knokke start de competitie op woensdag 17 augustus op het veld van Dessel, daarna volgen twee thuismatchen tegen RAAL La Louvière (woensdag 24 augustus) en RFC Luik (zondag 4 september). Knokke moet dus op de derde speeldag topploeg Luik bekampen, maar het is tegens ook de laatste competitiewedstrijd, maar dan aan de boorden van de Maas.

Winkel Sport trainde al 14 dagen en bouwt nu weer rust in

Winkel Sport steeg vorig jaar boven zichzelf uit, het eindigde zevende en zette zo een dijk van een seizoen neer. De ploeg bleef quasi intact, enkel Joedrick Pupe moest men laten gaan naar Lierse, maar er werd ook werk gemaakt van versterking (in de breedte).

Winkel Sport trainde al 14 dagen en na de oefensessie van vrijdag 24 juni gaat de riem er opnieuw voor 14 dagen af. De eerste oefenwedstrijd is voorzien voor zondag 17 juli, thuis tegen SK Roeselare Daisel.

De competitie-opener werkt Winkel thuis af tegen KSK Heist. De week nadien is er de verplaatsing naar nieuwkomer Hoogstraten, om vervolgens op zondag 4 september thuis Ol. Charleroi te ontvangen.

Winkel eindigt de competitie met wedstrijden tegen Jong AA Gent (thuis) en OH Leuven U23 (uit).

Mandel United opent thuis tegen Ol. Charleroi

Bij Mandel United nog altijd veel vragen over de toekomst van de club. De beslissing wordt week na week uitgesteld, maar de club beschikt over een licentie en kan dus in principe probleemloos starten aan het seizoen. Een volwaardig team is er echter nog niet, al liggen nog wat spelers onder contract en is er nog jong talent waar men een beroep kan op doen. Maar het is daar nog altijd wachten op witte rook bij de onderhandelingen met de Strive Football Group, voor twee derde eigenaar van de club.

Mandel United start de competitie thuis tegen Ol. Charleroi, daarna volgend verplaatsingen naar RFC Luik en RAAL La Louvière. Dezelfde tegenstanders die Knokke bekampt op speeldag 2 en 3, maar dan in omgekeerde volgorde.

De West-Vlaamse derby’s

* Zaterdag 22 oktober: Mandel United – R. Knokke FC

* Zondag 13 november: Winkel Sport – Mandel United

* Zondag 11 december: Winkel Sport – R. Knokke FC

* Zondag 29 januari: R. Knokke FC – Mandel United

* Zondag 12 februari: R. Knokke FC – Winkel Sport

* Zaterdag 25 maart: Mandel United – Winkel Sport