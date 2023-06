WRC2-rijders zorgen voor internationale tint in Ypres Rally: Eerste Franse zege sinds 1985?

De Ypres Rally mag dan wel niet meer meetellen voor het WK, de wedstrijd blijft zijn internationale allures behouden. Het deelnemersveld wordt aangevoerd door drie namen die we kennen uit WRC2. De Fransman Stéphane Lefebvre, vorig jaar nog WRC2-winnaar in Ieper, vertrekt als de te kloppen man.

Omdat Ieper samenvalt met de WK-rally in Kenia moeten we het sinds lang zonder onze nationale trots Thierry Neuville stellen. Toch staan opnieuw een paar namen met een pak WK-ervaring aan de start.

De meest opvallende is misschien wel die van Adrien Fourmaux. De Fransman was de voorbije twee jaar nog actief als WRC-rijder bij Ford, waarbij hij in Ieper trouwens telkens hard van de weg ging. Voor M-Sport wisselt hij dit jaar WRC2-rally’s af met een campagne in het Britse kampioenschap. Fourmaux beschikt over een pak ritme en zijn Ford Fiesta Rally2 lijkt weer iets competitiever dan vroeger, maar foutloos blijven is en blijft cruciaal om hoog te scoren in Ieper.

Een andere ervaren WRC2-piloot aan de start is Chris Ingram. De Brit kreeg dit jaar geen volledig WRC2-programma rond en wil onder meer met een deelname in Ieper zijn carrière herlanceren. Aan zijn snelheid hier hoeft niet getwijfeld te worden, want vorig jaar eindigde hij nog knap als negende en eerste privépiloot. Ingram zal vooral de gevoelige VW Polo Rally2 snel onder de knie moeten krijgen. Hij reed er immers enkel nog maar een korte Franse rally mee afgelopen weekend, een wedstrijd die bovendien eindigde met een sortie.

Nordist Lefebvre

Fourmaux en Ingram zullen vooral rekening moeten houden met de Fransman Stéphane Lefebvre, tegen wie ze dit jaar nog streden in de Rally van Monte Carlo. Lefebvre vertrekt ongetwijfeld met de beste papieren. De 31-jarige Nordist kent de Citroën C3 Rally2 als geen ander, vindt met DG Sport het team terug waarmee hij vorig jaar nog Belgisch kampioen werd en voelt zich ook altijd in zijn sas in Ieper. Lefebvre groeide als kleine jongen op met de Ypres Rally en wil dan ook dolgraag die leemte in zijn palmares opvullen. Zorgt hij voor de eerste Franse zege in Ieper sinds Jean Ragnotti in 1985?

Fourmaux, Ingram en Lefebvre mogen dan wel de blikvangers zijn, de Belgen zijn allesbehalve kansloos voor het podium. We kijken dan vooral uit naar twee Citroën-rijders die in blakende vorm verkeren. De 23-jarige Waal Maxime Potty raast dit jaar door het kampioenschap en is goed op weg naar een eerste Belgische titel. Niels Reynvoet kende voorlopig minder geluk in zijn BK-campagne, maar de Oost-Vlaming toonde met een zege in Wervik afgelopen weekend wel dat hij klaar is om te schitteren in Ieper. Ook Davy Vanneste mikt er op een glansprestatie. De Menenaar beschikt opnieuw over een VW Polo Rally2, een wagen waarmee hij in 2019 nog vijfde werd. Vervult Vanneste zijn droom en wordt hij de eerste West-Vlaamse piloot op het podium sinds Bernd Casier in 2016?

Ervaren Loix

In een wedstrijd waar ervaring van levensbelang is, mogen we zeker ook Skoda-rijder en elfvoudig winnaar Freddy Loix niet vergeten. Fast Freddy mist misschien wat ritme, maar toonde vorig jaar dat hij nog altijd zijn mannetje kan staan in ‘zijn’ Ieper.

Ook Vincent Verschueren verdiende met onder meer twee podiumplekken al zijn sporen in de Kattenstad. Zijn Skoda Fabia uit de stal van SXM beschikt dan misschien niet over de laatste evoluties, regelmaat kan de Oost-Vlaming ver brengen.

Nog een Skoda-rijder om naar uit te kijken is de Nederlander Jos Verstappen. Snel is de voormalige F1-piloot zeker, maar het is afwachten hoe hij zijn zware sortie in de Rally van Bertrix zal verteren. En wat mogen we van Cedric De Cecco (Citroën C3) verwachten in de Westhoek? Wanneer de Luikenaar eindelijk eens van pech gespaard blijft, kan hij best ver raken.

In het lijstje top tien-kandidaten vinden we voorts nog een pak interessante namen terug. Een ervaren Bernd Casier (Ford Fiesta) zorgt samen met de jonge Gilles Pyck (Hyundai i20) voor de West-Vlaamse hoop.

Van buitenlandse kant is het ook uitkijken naar de Nederlandse beursmakelaar Roger Hodenius (Skoda Fabia) en de Brit James Williams (Ford Fiesta), die hier nog het mooie weer maakte in de F2-categorie. Benieuwd ook hoe Charles Munster (Hyundai i20) en Junior Planckaert (Skoda Fabia) hun debuut in Ieper zullen verteren. Kortom, een hoogstaand deelnemersveld dat op het kortere parcours spanning tot het einde moet garanderen.