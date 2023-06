Laure Poissonnier: “Eric Deprez achter het stuur”

Laure Poissonnier is één van de weinige echte Ieperlingen die aan de start komen van de Ardeca Ypres Rally. Haar doel is om Eric Deprez uit Roeselare te begeleiden naar het eindpodium, zonder ook maar iets anders voorop te stellen. “Eric is al sinds begin jaren 2000 actief in de rallysport”, aldus Laure. “En het bleef een droom van hem om ooit zelf eens Ieper te kunnen rijden. Vorig jaar maakte hij de nationale versie mee aan de zijde van Devy Demuynck, maar nu zit hij dus zelf achter het stuur. Ikzelf ben toe aan mijn vijfde keer, dus heb ik al de nodige ervaring om hem op een goede manier aan de finish te brengen. Eric is sowieso een verstandige piloot, die weet wat hij doet en geen risico’s neemt. Gezien we al meerdere rally’s samen hebben afgewerkt, is de klik er in de wagen. Maar toch ga je van ons geen stoute voorspellingen horen. Ik verkondigde de laatste twee deelnames telkens aan de top van de klasse mee te draaien, en tweemaal zag ik Ieper vroegtijdig eindigen in het opgeverspark door mechanische problemen.” (In 2019 en 2022 nam Laure deel aan de zijde van Pedro Samaey, red.)

Ondanks de ervaring, vergt de Ardeca Ypres Rally nog altijd een intense voorbereiding. “Heel vermoeiend, maar zeker ook heel tof. Er gaat heel wat papierwerk aan vooraf. In de twee dagen dat we hebben om nota’s te maken, zullen we vooral aandacht hebben voor de gevaarlijke situaties en de vele diepe grachten, om toch maar niets aan het toeval over te laten. Opeenvolgende klassementsproeven, met ritten van meer dan 20 km tegen de chrono, om dan nog niet te spreken over de vaak zeer warme weersomstandigheden, die heel wat vergen van mens en machine.”

Mijn lievelingsproeven zijn zeker Kemmelberg, met de beklimming op de kasseien, en Hollebeke, waar je over de 20 km vaak in heel diverse landschappen rondtoert en verschillende situaties wordt voorgeschoteld.” (DT)