Zwevezele eert Belgisch kampioen Koen Verhaeghe

Tijdens een officiële plechtigheid in sporthal De Zwaluw in Zwevezele werd de kersverse Belgisch kampioen Koen Verhaeghe gehuldigd. Verhaeghe won de titel in de Belgian Historic Rally 2024. “Koen gaf met zijn Ford Escort MK1 het hele seizoen kleur aan de rallysport”, vertelde burgemeester Lieven Huys in zijn hommage. “Wij bewonderen u voor uw stuurvaardigheid, doorzettingsvermogen, uw kennis van het parcours en uw sportiviteit.”

De titel van Belgisch kampioen kon voor Koen Verhaeghe uit Zwevezele op geen beter moment komen, nu pas ook Thierry Neuville en Martijn Wydaeghe in Japan gekroond werden tot wereldkampioen. Burgemeester Huys toonde aan, dat Verhaeghe de titel niet cadeau gekregen heeft. Er was namelijk heel wat weerwerk van onder meer Caren Burton, Olivier Breittmayer, topfavoriet Rainer Hermann, Luc Caprasse, streekgenoot Reiner Feltes en meervoudig Belgisch kampioen Dirk Deveux. Het is onder meer in de Ypres Rally – een zeer lastige omloop met smalle wegen en scherpe bochten – dat Verhaeghe erin slaagde de basis te leggen voor zijn latere titel. Hij werd ook niet gespaard van tegenslagen zoals een defecte versnellingsbak, een gebroken koppeling en een ‘perte totale’ in de TAC Rally in Tielt..

Zeer actief

De titel van Verhaeghe is des te merkwaardiger, als je bedenkt dat hij – naast zijn drukke job als ERA-makelaar – nauwelijks weg te denken is uit het lokale verenigingsleven. Zo engageert hij zich onder meer in de Feestneuzen, Sportcomité Zwevezele, buurtcomité Bruggestraat, de Badminton, Gecoro Wingene, zelfs als dj! Ondertussen heeft Koen Verhaeghe maar liefst 200 rally-wedstrijden op de teller staan, waaronder 16 stuks dit jaar. Huys bracht ook hulde aan Verhaeghens co-piloten Bjorn, Stijn, Jochen, Filip, Robbe en Paul. “En straks misschien als Prins Carnaval 2025?” liet burgemeester Huys een ballonnetje op. “Na 20 jaar actief te zijn in de rallysport is deze titel de kers op de taart”, aldus Huys. “Het is zo’n beetje zijn ‘cri du coeur’.”