Thierry Neuville en Martijn Wydaeghe kronen zich tot wereldkampioen rally

De Belg Thierry Neuville en zijn copiloot Martijn Wydaeghe uit Ledegem (Hyundai i20 N Rally1) zijn wereldkampioen rally. Hun enig overgebleven titelconcurrent Ott Tänak (Hyundai i20 N Rally1) ging zondag in de eerste rit van de dag in de Rally van Japan, de dertiende en laatste manche in het WRC, van de baan en moest opgeven. Neuville kon in de WK-stand niet meer bijgebeend worden en was voor het einde van de wedstrijd al zeker van zijn eerste wereldtitel.

Neuville begon donderdag aan de laatste rally van 2024 met een voorsprong van 25 punten op Tänak en had in principe aan zes punten genoeg om zich van de wereldtitel te verzekeren. Onze landgenoot werd zesde in de eerste klassementsrit, maar zakte vrijdag naar de vijftiende plek in het klassement na krachtverlies in de vierde rit. Gisteren, zaterdag, steeg Neuville na een knappe remonte opnieuw naar de zevende plaats en pakte hij vier punten, waardoor hij zondag in principe aan twee eenheden genoeg had om wereldkampioen te worden.

Maar de Rally van Japan bewees nogmaals bol te staan van de onverwachte ontwikkelingen. Na de pech op vrijdag en de remonte van Neuville op zaterdag gleed leider Tänak zondagochtend op het einde van de eerste rit van de baan en moest hij opgeven. De schade was groot en meteen was duidelijk dat zijn wedstrijd voorbij was. Neuville was op dat moment aangekomen aan de start van de tweede rit. Toen hij het heuglijke nieuws vernam, viel hij zijn copiloot Martijn Wydaeghe in de armen. Door zijn opgave verloor Tänak zijn achttien punten van zaterdag en kon Neuville in de WK-stand niet meer bijgehaald worden. Zelfs als Neuville zou moeten opgeven, dan nog was hij zeker van de wereldtitel.

Historisch

Neuville is de eerste Belgische wereldkampioen rally ooit. Hij werd hiervoor wel al vijf keer vicewereldkampioen: in 2013, 2016, 2017, 2018 en 2019. De voorbije drie jaar werd hij telkens derde. Dit seizoen wonnen Neuville en Wydaeghe twee rally’s, in Monaco en Griekenland, en haalden ze nog vier keer het podium.

Reactie Neuville

“Om eerlijk te zijn, kwam dit als een verrassing. Ik weet eigenlijk niet wat ik op dit moment moet zeggen”, reageerde Neuville. “Na een uitdagend en zwaar seizoen denk ik dat we deze wereldtitel verdienen. Er was duidelijk meer druk dan we nodig hadden, zeker voor deze laatste rally. We wisten dat er nog risico’s waren, maar gezien de problemen die we dit weekend hadden, zijn we daar goed mee omgegaan.”