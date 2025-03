Ardeca Ypres Rally en Rallye de la Lys slaan de handen in elkaar: “Deelnemers motiveren om aan beide wedstrijden deel te nemen”

Om hun deelname te promoten, slaan de Ardeca Ypres Rally en de Franse Rallye de la Lys de handen in elkaar om een Challenge te lanceren waarbij deelnemers gemotiveerd worden om de beide wedstrijden in de grensstreek te rijden.

Nu de kaap van de laatste 100 dagen gepasseerd is, kan het aftellen naar de Ardeca Ypres Rally beginnen. Achter de schermen draait de voorbereiding al op kruissnelheid. Na de twee recente overwinningen van Adrien Fourmaux (2023) en Stéphane Lefebvre (2024), is eens te meer duidelijk geworden dat de Ypres Rally erg geliefd is bij de Nordisten.

Minder Franse deelnemers

Om diverse redenen liep het aantal Franse deelnemers de voorbije jaren terug, al blijft de Ypres Rally erg populair bij Franse rallyrijders en fans.

Korting

Om hen een duwtje in de rug te geven, lanceren Club Superstage en Lys Auto Racing, organisator van de Rallye de la Lys in Saint-Venant (F), een Challenge. De vijf hoogst geklasseerde deelnemers in de Rallye de la Lys die zich inschrijven voor de Ardeca Ypres Rally, krijgen een premie van respectievelijk 500 euro, 400 euro, 300 euro, 200 euro en 100 euro.

Dat wil zeggen dat als de winnaar van de Rallye de la Lys inschrijft, hij 500 euro korting krijgt. Maar, als de eerste 6 in het klassement niet inschrijven in Ieper en de zevende wel, dan zal die deelnemer de korting van 500 euro krijgen. Hetzelfde geldt voor de andere premies. De Rallye de la Lys, die verreden wordt van 18-20 april, zal volgend jaar op zijn beurt deze kortingen geven voor vijf teams die zich inschrijven, in volgorde van hun klassement dit jaar in de Ardeca Ypres Rally.