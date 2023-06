Manuel Merlevede mikt op ‘R2-winst’ in Rally4: “Voor Ieper willen we toch wel dat alles in orde is”

Na drie succesvolle deelnames is Manuel Merlevede intussen goed vertrouwd met het Ieperse tracé. Met zijn Peugeot 208 hoopt hij opnieuw op een leuk onderling R2-gevecht in de Rally4-categorie.

Manuel Merlevede is dit jaar aan zijn vierde opeenvolgende deelname toe in Ieper. “In 2019 was dit eigenlijk een van onze eerste rally’s ooit”, zegt Merlevede, dit jaar al goed op dreef in onder meer Moorslede en de Rallye des Ardennes. “We weten ondertussen al een beetje hoe het reilt en zeilt in Ieper. De edities als WK-rally vond ik trouwens de max. Samen met die toppers verkennen of in de regroup staan, vond ik een hele belevenis. Het WK mocht dit jaar zeker weer passeren wat mij betreft.”

Voor de Woestenaar wordt het weer aanpassen aan een ‘normale’ jaargang van de Ieperse rally. “We hebben al meer WK-edities meegemaakt dan gewone, dus wordt het weer wennen. (lacht) Het is weer iets korter dit jaar en daarom is het wel jammer dat bijvoorbeeld een technische proef als Vleteren is verdwenen. Die verkies is dan eerder boven een KP als Langemark, waar je vaak rechte stukken op betonbanen hebt. Maar we zijn vooral blij dat we erbij kunnen zijn, dus klagen gaan we zeker niet doen.”

R2 Cup

Samen met copiloot Thomas Cloet en zijn serviceteam staat Merlevede zelf in voor het onderhoud van zijn intussen alsmaar uniekere Peugeot 208 R2. “Voor Ieper willen we toch wel dat alles in orde is, dus de auto is wel danig uit elkaar gehaald. Zo hebben we de versnellingsbak gereviseerd, de koppeling vernieuwd en de carrosserie wat bijgewerkt. Een groot onderhoud als het ware.”

Het duo hoopt zich opnieuw te laten opmerken net achter de snelste voorwielaangedreven wagens. “Met onze Peugeot komen we uit in Rally4, maar met de wagens uit de Stellantis Cup kunnen we ons niet meten. Wij kijken een beetje naar de ‘R2 Cup’ als het ware en hopen op een leuke strijd met onder anderen Fréderic Berville. Ook Clio-rijders Lander D’haene en Xavier Dekeyser kunnen een referentie zijn. Wie weet kunnen we ook nog enkele Rally4’s achter ons laten zoals vorig jaar. Finishen blijft belangrijk, maar we mikken ook wel op een goed eindresultaat.” (JDH)