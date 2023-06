Dit jaar geen KP’s in Vleteren en Wijtschate: “Begrijpelijk, maar het blijft spijtig”

Wanneer je het lijstje van de klassementsproeven gaat vergelijken met de editie 2022 van de Ieperse rally, dan zijn er toch zaken die opvallen. Enkele kp’s zijn een paar kilometer ingekort, maar nog enkele andere zijn gewoon verdwenen. Zo is er dit jaar geen sprake meer van een snelheidsrit in Vleteren. En ook die in Wijtschate moest eraan geloven. Wij gingen eventjes te rade bij mensen die een nauwe band hadden met deze ritten.

Beginnen doen we met Frederik Sohier van het organiserende vzw Superstage, en Route Manager voor de Ardeca Ypres Rally. “Door het feit dat we een manche waren voor het wereldkampioenschap hadden we meer snelheidsritten. Nu tellen we alleen mee voor het BRC en is het aantal rallydagen ook teruggebracht van drie naar twee. Dus moesten we inderdaad keuzes maken. Er is zeker geen specifieke reden waarom net die twee klassementsproeven uit de lijst zijn verdwenen. Maar er is wel een mogelijkheid dat we een soort beurtrol kunnen invoeren voor die kp’s in de toekomst.”

Beurtrol

De lokale mensen betreuren natuurlijk het feit dat ze dit jaar geen bezoek krijgen van de ronkende motoren. “Voor ons mag de rally van Ieper elk jaar doorgaan op het grondgebied van Vleteren”, aldus burgemeester Stephan Mourisse (LVP). “We vinden het echt jammer dat er dit jaar geen klassementsproef voorzien is. De organisatie vertrouwde mij toe dat het aantal kilometers beperkt is. Daardoor kunnen niet alle kp’s voorzien worden zoals vorig jaar gebeurde. Bijgevolg zal er voor ons gewerkt worden met een beurtrol, en dus hopen we dat er in 2024 opnieuw een KP Vleteren op de tabellen staat. Het zorgt altijd voor een leuke ambiance, en bijgevolg mag het voor mij zeker elk jaar doorgaan in onze gemeente.” Maar ook in Wijtschate dezelfde signalen. We staken eventjes ons licht op bij Frederic Berville, Voor de 16de maal aan de start van de Ieperse rally en woonachtig in deze gemeente. “Door de jaren heen was KP Wijtschate of Sauvegarde een belangrijke proef. Je rijdt er in verschillende situaties, soms heel technisch, soms heel snel. Menig piloot zag zijn rally dan ook vaak vroegtijdig gestopt op deze snelheidsrit. De hele kp werd op ongeveer een kilometer van mijn woning verreden, en ik noemde dit dan ook vaak KP Maison. Ik kan echter wel de beslissing van de organisatoren begrijpen om het aantal kilometers naar beneden te halen. Ook de economische toestand speelt hierin wel een rol. Wat baat het als je een wedstrijd organiseert met een pak wedstrijdkilometers en dan maar een handvol deelnemers aan de start krijgt? Bovendien wordt er al een flink stuk van de rally in de gemeente Heuvelland afgewerkt, met bijvoorbeeld snelheidsritten in Westouter en op de Kemmelberg. Dat is voor sommige mensen niet altijd even leuk. Denken we maar aan de landbouwers, die soms de akkers niet kunnen bereiken, of hinder voor de buurt. Een wisselwerking tussen enkele klassementsproeven zou hiervoor een oplossing kunnen zijn, en zou ook voor de piloten een welgekomen afwisseling lijken. Maar ik blijf het spijtig vinden.” Berville rijdt met de vertrouwde Opel Adam. “We starten met een verouderde Rally4, zeg maar nog altijd een Rally2. Kleppers als Griebel en Wagner zullen veel te snel gaan. Voor mij zou het leuk zijn om te kunnen wedijveren met streekgenoot Manuel Merlevede. Hou er echter ook rekening mee dat het voor mijn co-piloot Arthur Vyncke de grote vuurdoop wordt in Ieper.

Herinnering

Een blijvende herinnering? 2013, toen ik in de Ford Fiesta Trophy opende met een besttijd op Dikkebus, maar een proef later, in het eigen Wijtschate, aan volle snelheid een koprol maakte. De rally zat er meteen op.” (DT)