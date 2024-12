Kerstrun Rotary levert 4.000 euro op voor goede doelen

Het succes van de traditionele kerstrun van de Rotary Orscam in Oostkamp maakte dat de Rotary twee vooropgestelde goede doelen elk een mooi bedrag kon overhandigen. VZW Kantel, een organisatie voor bijzondere jeugdzorg die hulp biedt wanneer een opvoedingsrelatie moeilijk loopt, mocht een cheque van 2.000 euro meenemen. Ook Wasabi, dat een antwoord wil bieden op de vraag naar rust (time-out), door aan de basis te starten en een vangnet te creëren voor kinderen die uitvallen nog voor ze de leeftijd van 13 jaar bereikt hebben, kreeg 2.000 euro voor zijn werking. De Kerstrun is een initiatief van Rotary Orscamp in samenwerking met FLAC Oostkamp. (foto GST)