Karel Sabbe en pacer aangevallen door wilde honden in Nieuw-Zeeland: “Afwachten of Kobe binnen enkele dagen weer mee kan doen”

Karel Sabbe, de Belgische ultraloper die een tijdrecord wil neerzetten in het dwarsen van Nieuw-Zeeland van noord naar zuid, kreeg een onverwachte tegenslag. Terwijl hij met zijn pacer Kobe door een relatief makkelijk stuk van de beroemde Te Araroa Trail liep, werden ze afgelopen zondag aangevallen door wilde honden. Kobe werd gebeten en kwam ten val, Sabbe bleef ongedeerd.

Donderdagochtend 16 januari 4 uur lokale tijd (Belgische tijd 15 januari 16 uur) startte de Belgische ultraloper Karel Sabbe zijn recordpoging. Vier dagen later heeft hij al 415 van de ruim 3.000 kilometer op de teller. De aimabele man met donkere baard – die in het gewone leven tandarts is – hoopt in 30 à 35 dagen het iconische pad van Cape Reinga naar Bluff achter de kiezen te hebben.

Gebroken elleboog en bijtwonden

Het nieuws werd bekendgemaakt via Instagram. © karelsabbe_crew

Tot het dus plots verkeerd liep. Het gebeurde allemaal tijdens een ogenschijnlijk rustig gedeelte van de trail, waar de hardlopers zich concentreren op het vinden van hun ritme. Twee wilde honden uit de wildernis van Nieuw-Zeeland zagen het duo als een bedreiging en vielen hen zonder waarschuwing aan.

Het resultaat was desastreus: Kobe viel en brak zijn elleboog, terwijl Sabbe zelf geen verwondingen opliep. Gelukkig werd Kobe snel geholpen door de lokale bevolking en naar het ziekenhuis gebracht voor eerste hulp. Of hij snel weer op de been is, hangt af van zijn herstel. “We hopen van harte dat Kobe snel weer de oude is, zodat hij weer kan aansluiten bij dit avontuur”, klinkt de Anzegemse ereburger Karel Sabbe (35) met een gezonde spirit.

Pacer Kobe neemt een selfie in de spiegel met zijn ingepakte arm om zijn gebroken elleboog te laten herstellen. © karelsabbe_crew

Waarom pacer onmisbaar is?

Het klinkt simpel: een pacer is iemand die je tempo bijhoudt. Maar de rol is veel meer dan dat. In de ultraloopwereld is een pacer een cruciale steunpilaar. Hij of zij vangt de luchtweerstand op, biedt mentale steun en zorgt ervoor dat de ultraloper zijn energie efficiënt inzet. Het verschil tussen een recordtijd en een falen kan soms in de handen van een pacer liggen.

Voor Karel Sabbe is Kobe ook zijn steun in moeilijke momenten. De persoon die het fysieke en mentale gewicht van de race samen met hem draagt. Dit incident benadrukt de kwetsbaarheid van de uitdagingen die ultralopers aangaan. Het avontuur vereist niet alleen een enorme fysieke capaciteit, maar ook de mentale veerkracht om onverwachte obstakels te overwinnen. Het avontuur zit niet alleen in de benen, maar ook in het hoofd.

Achter Karel Sabbe staat een hecht team dat hem steunt in zijn recordpoging. Zijn vrouw Anna, twee goede vrienden – Kobe en Henri – en zijn nichten Marie en Emma zorgen voor de logistiek, motivatie en moraal. De ouders van Sabbe nemen ondertussen de zorg voor zijn vijfjarige zoon Jack op zich, die de reis vanop de eerste rij beleeft. Het avontuur is dan ook niet alleen een test van Sabbe zijn uithoudingsvermogen, maar van het team als geheel.

Probleem wilde honden gekend

Wilde honden in Nieuw-Zeeland? Het klinkt als iets uit een horrorfilm, maar het is realiteit. Hoewel het land geen dingo’s kent zoals in Australië, heeft het eiland een populatie van ‘feral dogs’: honden die zich in de wildernis hebben gevestigd. Deze dieren verdedigen hun territorium en kunnen gevaarlijk zijn. De paden rond Cape Reinga in het noorden werden in april 2021 reeds tijdelijk gesloten vanwege de aanwezigheid van grote roedels wilde honden die als ‘dreigend’ werden beschouwd. De overheid besloot toen om een camping en een aantal wandelroutes te sluiten, waaronder de eerste drie etappes van de Te Araroa trail, uit veiligheidsoverwegingen. Er zijn nog vraagtekens rond de oorsprong van de honden. Samen met lokale autoriteiten en landeigenaren wordt gezocht naar oplossingen, zoals vangen of afschieten, om de populatie onder controle te krijgen. Alleszins gaat het avontuur door, altijd met het doel voor ogen: het overwinnen van alles wat zich op zijn pad stelt.