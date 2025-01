Karel Sabbe (35) klaar voor Nieuw-Zeelands avontuur: “Geen wedstrijd, wel de snelste tijd ooit afkloppen”

Karel Sabbe, ultraloper, tandarts en meester in het zoeken van nieuwe uitdagingen, staat op het punt Nieuw-Zeeland te veroveren. Letterlijk. Morgen, zaterdag, stapt de Anzegemnaar met Waregemse roots op het vliegtuig richting het land van kiwi’s, vulkanen en hobbits. Hij zal daar zijn tanden zetten in de Te Araroa Trail – een 3.000 kilometer lange route van noord naar zuid. “Ik wil daar de snelste tijd ooit neerzetten, oftewel mijn record van 48 dagen verpulveren met een ambitie van 30 tot 35 dagen”, aldus de ultraloper en ereburger van Anzegem.

De Te Araroa Trail is een van de meest iconische routes ter wereld en dwarst heel Nieuw-Zeeland van noord naar zuid. Deze uitdaging trekt avonturiers aan uit alle hoeken van de wereld. Karel loopt niet zomaar wat kilometers. Het huidige wereldrecord van 39 dagen wil hij verpulveren door de trail in 30 tot 35 dagen af te leggen. Dat is omgerekend zo’n 100 kilometer per dag, al lopend over stranden, bergpassen en door het regenwoud. Er is ook een stukje rivier, waar hij zal moeten kajakken.

Speciale band

Sabbe heeft een speciale band met Nieuw-Zeeland. Twaalf jaar geleden deed hij al een groot deel van de route en verloor hij zijn hart aan de prachtige natuur en de charme van het land. “Hier begon mijn passie voor ultralopen. Het voelt als thuiskomen. Ik ken veel van die plaatsen waar ik ga doorlopen, maar deze keer is het met een missie.” Toen hij 12 jaar geleden zich voor de eerste keer aan deze route waagde, bestond deze route nog niet zoals ze er nu is. “Nu is de run optimaal”, stelt hij. “Toen moest ik aan de lokale mensen geregeld advies vragen, dat zal nu anders zijn.”

Supporters

Sabbe reist niet alleen. Deze reis maakt hij met een kernteam dat bestaat uit zijn vrouw, twee nichten en twee vrienden. Zijn ouders gaan ter plaatse een camper huren en zullen samen met zijn zoontje (5) supporteren. Karel zal opnieuw zijn grenzen verleggen met zijn meest dierbaren aan zijn zijde en dat op een van de mooiste plekken ter wereld. “Met mijn team om me heen ben ik helemaal klaar voor deze uitdaging. Het voelt als een familie-expeditie.” Aan ervaring zal het hem ook niet ontbreken. Zo liep hij vorig jaar van Mexico tot Canada in een recordtijd over een pad van ruim 4.000 kilometer. En hij bracht ook de Barkley Marathons -de zwaarste ultraloop ter wereld in de Verenigde Staten- tot een goed einde.

Van stranden tot vulkanen

De Te Araroa Trail biedt een indrukwekkende variatie: van zomerse temperaturen rond 20-25 graden tot ruige hoogtemeters op het Zuidereiland. Naast lopen zal Sabbe ook moeten kajakken – een extra dimensie aan zijn recordpoging. “Het ene moment loop je met uitzicht op de Stille Oceaan, het volgende beklim je vulkanische pieken of baan je je een weg door dicht regenwoud”, blikt hij met veel goesting vooruit. “Op het Zuidereiland wordt het pas écht pittig met hoge bergen en stevige hoogteverschillen. De afwisseling maakt het zwaar, maar ook ongelofelijk mooi.” Het is een route die alles in zich heeft. “Het wordt pittig, maar daar doe ik het voor. Grenzen verleggen en genieten van de pracht van Moeder Aarde, daar draait het om!”

Wil je Karel Sabbe zijn voortgang live volgen via GPS-tracking: website karelsabbe.com en op de Instagrampagina van Karel Sabbe.