Ultraloper Karel Sabbe gestart aan tweede dag recordpoging: “Perfect op schema met 123 kilometer op dag 1”

Met frisse benen vatte Karel Sabbe (35) vandaag opnieuw zijn loopuitdaging aan. Zijn tweede dag van de 3.006 kilometer lange Te Araroa Trail in Nieuw-Zeeland. The Long Pathway of langeafstandswandelroute loopt van het noordelijke Cape Reinga tot het zuidelijkste punt Bluff.

Karel vloog op dag één maar liefst 123 kilometer over het parcours, goed voor 15 uur actie. Een gemiddelde hartslag van 125 en een calorieverbruik van 11.254. Stevig, toch? Hij bereikte op dag 1 de Ninety-Mile Beach als eerste uitdaging. Deze legendarische zandstrook strekt zich uit van Ahipara tot Scott Point, vijf kilometer ten zuiden van Kaap Maria van Diemen. Eerlijk gezegd is het eigenlijk 88 kilometer lang.

Inspirerend decor en goed draaiend team

Deze ochtend is hij weer vol gas vertrokken met dezelfde missie: het record van 48 dagen breken en de snelste ooit worden. Met een gemiddelde afstand van 100 kilometer per dag, hoopt hij om deze uitdaging te voltooien in 30 à 35 dagen.

Het team achter Karel – Anna, Kobe, Marie, Emma en Henri – houdt de boel draaiende en zorgt voor mentale en fysieke ondersteuning. Samen houden ze fans wereldwijd op de hoogte via sociale media.

Nieuw-Zeeland zelf lijkt mee te werken: een blauwe lucht, een aangename 20 graden en het prachtige landschap vormen een decor dat inspireert. “Het voelt geweldig om hier opnieuw te zijn na twaalf jaar,” zei Karel gisteren in een videoboodschap vanaf Cape Reinga. Deze plek heeft duidelijk een speciaal plekje in zijn hart.

Nieuw-Zeeland, door de Māori ook wel Aotearoa genoemd, betekent ‘land van de lange witte wolk’. Het land, gelegen in de zuidwestelijke Grote Oceaan, staat bekend om zijn spectaculaire natuur: van de besneeuwde toppen van de Nieuw-Zeelandse Alpen op het Zuidereiland tot de vulkanische landschappen en thermale bronnen op het Noordereiland.

Haka

Nieuw-Zeeland is niet alleen het toneel van Karels sportieve droom, maar ook een land met een rijke cultuur. De samensmelting van de Māori- en Europese tradities komt onder meer tot uiting in de beroemde Haka. Dit rituele danslied, bekend van het nationale rugbyteam de All Blacks, wordt uitgevoerd om kracht, eenheid en vastberadenheid uit te stralen. Voor velen symboliseert het de geest van Nieuw-Zeeland: trots, veerkrachtig en verbonden met de natuur.

Wie benieuwd is hoe dit avontuur verdergaat, kan Karels voortgang live volgen via GPS-tracking op karelsabbe.com of op zijn sociale media. Eén ding is zeker: Karel Sabbe schrijft geschiedenis, één stap tegelijk.