Ultraloper Karel Sabbe gestart aan ultieme recordpoging 3.006 kilometer lange Te Araroa

Met een grote glimlach en zijn kenmerkende vastberadenheid is ultraloper en natuurverschijnsel Karel Sabbe (35) aan zijn waanzinnig avontuur gestart! Om 4 uur ‘s ochtends lokale tijd, op het meest noordelijke Nieuw-Zeelandse punt, klonk zijn strijdkreet: “Let’s do this!” Zijn missie is duidelijk: een recordtijd neerzetten op het adembenemende parcours van de Te Araroa Trail.

Het plan is om de Fastest Known Time (FKT) te halen. Oftewel: sneller dan wie dan ook ooit eerder deed. Een uitdaging van formaat, want de Te Araroa is geen gewone wandelroute. Het is een mix van stranden, bossen, vulkanische bergen en rivieren die Nieuw-Zeeland van noord naar zuid doorkruist. De lengte van het land is 3054 kilometer, de trail zelf telt 3.006 kilometer.

Karel en zijn team houden ons op de hoogte via sociale media. “Here goes”, postten ze kort na de start met een aantal sprekende beelden. Hier in België was het toen 16 uur in de namiddag. Volgens onze wintertijd is het momenteel 12 uur later in Nieuw-Zeeland. Daar is het nu zomertijd. Bij een aangename temperatuur van een kleine 20 graden Celsius heeft Karel zijn tocht aangevat.

Speciale plek

Cape Reinga, het startpunt van de trail, is voor Karel een speciale plek. “Het voelt goed om hier terug te zijn na twaalf jaar,” vertelt hij in een videoboodschap. “Dit is waar het avontuur toen begon, en nu weer. Fantastisch om hier opnieuw te staan met mijn geweldige team.”

Met zijn enthousiasme, ervaring en sterk team achter zich, lijkt Karel klaar om geschiedenis te schrijven. “Volg ons en moedig ons aan,” vraagt hij aan zijn fans. Eén ding is zeker: de wereld kijkt mee terwijl Karel kilometers vreet in zijn poging om de Te Araroa Trail te veroveren.

Wie wil zien hoe het avontuur zich ontvouwt, kan de voortgang live volgen via GPS-tracking op de website karelsabbe.com. Op zijn Instagram- en Facebookpagina ‘Karel Sabbe Ultrarunning’ waarop af en toe foto’s zullen gepost worden, kan je een stukje meegenieten van zijn aanstekelijk avontuur. Let’s do this together!