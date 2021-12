We duimen voor net iets meer in 2022

De West-Vlaamse topsporters deden het voortreffelijk in 2021, daar niet van. Maar het was ook heel vaak net niet. Daarom: laat ons duimen voor net iets meer in 2022.

We wensen Charles De Ketelaere zijn eerste (en Tessa Wullaerts vierde) Gouden Schoen toe, net als een transfer naar een buitenlandse topploeg.

We wensen Eli Iserbyt de eindwinst in Wereldbeker, Superprestige en X2O Badkamers Trofee toe.

We wensen Sandrine Tas na vele wereldtitels in het skeeleren onvergetelijke Winterspelen in Peking toe.

We wensen Patrick Lefevere een nieuwe zege van Quick-Step-Alpha Vinyl in Parijs-Roubaix toe, als het even kan met Yves Lampaert (maar het mag gerust ook Sep Vanmarcke zijn).

We wensen Mauri Vansevenant een knap debuut in de Ronde van Italië toe.

We wensen Knack Volley Roeselare en Filou Oostende hun zoveelste landstitel toe.

We wensen Club Brugge eind mei zijn vijfde voetbaltitel in acht seizoenen toe.

We wensen Jean-Marie De Decker in juni een BK op de weg in Middelkerke mét vips toe.

We wensen Yves Lampaert in de Tour winst in de kasseirit én de gele trui toe.

We wensen Alexander Doom eind juli op het WK atletiek in de VS een 4×400 meter-estafettemedaille met de Belgian Tornados toe.

We wensen Niels Van Zandweghe, Tibo Vyvey en/of Marlon Colpaert een medaille op het EK en WK roeien toe.

We wensen Koen Naert op een hete zondag 21 augustus in München een verlenging van zijn Europese marathontitel toe.

We wensen Tessa Wullaert en co de eerste WK-kwalificatie ooit voor de Red Flames toe.

We wensen Sven Vanthourenhout als bondscoach goud op het WK wielrennen toe.

We wensen de Belgian Cats, met Emma Meesseman en co, op het WK revanche voor de gemiste medaille in Tokio toe.

We wensen Emma Plasschaert haar derde wereldtitel in de Laser Radial-klasse toe.

We wensen Maxime Blieck haar eerste wereldtitel breakdancen toe, een voorbode voor olympisch eremetaal in Parijs 2024.

We wensen turnster Margaux Daveloose na de gemiste Spelen een EK- en WK-deelname toe als ploegmate van Nina Derwael.

We wensen Charles De Ketelaere en Leander Dendoncker in december de wereldtitel voetbal in Qatar toe. Het zou de allereerste ooit voor de Rode Duivels zijn.

Ah, dromen mag…