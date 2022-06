Menenaar Frederik Van Lierde maakt eenmalige comeback met wereldtitel

In het Spaanse Aguilas wordt er zowel in team als individueel gestreden voor de wereldtitels triatlon voor militairen. Frederik Van Lierde (43) uit Menen werd er op de olympische afstand vrij overtuigend wereldkampioen bij de masters. Dat is opvallend want Van Lierde nam in september 2020 in zijn stad en wedstrijd, zij het actief, definitief afscheid van de triatlonsport. Louis Naeyaert uit Brugge werd 13de bij de heren.

Ons land is traditiegetrouw steeds met een stevige selectie op het WK voor militairen aanwezig. De opvallendste naam dit jaar was die van Frederik Van Lierde. Als nieuwe verantwoordelijke van Topsport Defensie nam hij voor de gelegenheid nog eens deel aan een wedstrijd met inzet.

Anderhalve minuut voorsprong

Een korte eenmalige comeback om tevens het Belgische team bij de masters te versterken, met William Didier en Johan Liekens aan zijn zij. Van Lierde heeft duidelijk weinig van zijn conditie moeten inboeten en werd wereldkampioen.

Hij legde de afstand met 1,5 km zwemmen, 40 km fietsen en 10 km lopen af in 2u03’38” en had anderhalve minuut voorsprong op de Fransman Julien Gonnet. Aan de wedstrijd namen zo’n dertig masters-triatleten deel.

Louis Naeyaert

Bij de heren maakte voor ons land de Waal Erwin Vanderplancke bij zeer warm weer als kopman van de selectie zijn debuut. Hij eindigde knap op de tweede plaats, na een Zwitser en voor een Fransman.

Louis Naeyaert uit Brugge eindigde in diezelfde wedstrijd met toch een stevig deelnemersveld op de dertiende plaats. Kjell De Hertog werd 20ste, Simon De Cuyper 23ste en Pieterjan Penne eindigde op plaats 37. (ACR)