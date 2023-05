Kampioen HBC Izegem maakt zich op voor selecte BENE-League: “We moeten elke kans grijpen”

De heren van HBC Izegem hebben clubgeschiedenis geschreven. In een nokvolle zaal De Krekel pakte ‘Blue White Dynamite’ vorige zaterdag de titel in eerste nationale. Daarmee wordt de club de eerste West-Vlaamse ploeg in de selecte BENE-League. Maar: “De ambitie moet niet hoger liggen dan het behoud.”

En of die titel verdiend is. HBC Izegem klom de voorbije jaren op met eigen jeugdproducten en schopte het zowaar tot in eerste nationale. Met die ongezien ruime talentenvijver, een goed bestuur en jarenlang torenhoge inzet op alle gebied, kun je alleen maar respect hebben voor deze club.

“Nee, dit had ik zeker niet durven denken na twee maanden in het seizoen”, vertelt voorzitter Wim Vandewalle, die zijn ploeg toen op de zevende plaats zag staan. “We hadden enkel nog gehoopt op play-offs. Maar de klik is met de trainerswissel bijzonder snel gekomen. De ploeg is gestaag gegroeid doorheen het seizoen. In het begin van de play-offs dacht ik nog niet aan de titel. We begonnen er als derde en ik hoopte die plek te behouden. De doelstelling was voor het seizoen ook top drie. Dus derde, tweede, maar ook eerste.”

Kantelmoment

“Het kantelpunt voor ons was de wedstrijd op Sasja, waar we nog nooit hadden gewonnen. In de laatste seconde grepen we er de winst en toen hebben we een gevoel van onoverwinnelijkheid gekregen. Ik wist dat deze groep dit niet meer los zou laten. Zoveel karakter en vriendschap, plus natuurlijk al het talent dat eruit is gekomen nadat ze weer in zichzelf gingen geloven.”

De supporters leven helemaal mee met de unieke prestatie van hun team. (foto VDB) © VDB / Bart Vandenbroucke VDB

De BENE-League is een unicum voor de club. De ploeg bestaat overigens bijna uitsluitend uit spelers die in Izegem hun jeugdopleiding genoten, en heel wat spelers zijn nog vrij jong. “Het eerste jaar gaan we voor behoud. De ambitie moet niet hoger liggen”, zegt de voorzitter. “Er komen drie versterkingen, échte versterkingen. En als je ziet hoe we vandaag domineren tegen de derde en weet dat er nog progressie mogelijk is, dan zie ik het zeker positief in. De meesten zijn van 1998-2000, een generatie waarop nog rek zit.”

“Wat in de toekomst mogelijk is, zullen we moeten zien. Ik denk dat het belangrijk is om het eerste jaar te doorstaan. Er is ook het financiële aspect: we zijn, net als Eupen, geen superrijke club. Tegen de semiprofclubs wordt dat telkens een zeer moeilijk wedstrijd. We zullen iedere kans moeten grijpen, maar ik zie het zeker zitten.” (RV)