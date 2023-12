Centrumvernieuwing speelde handelaars parten in Kuurne: “Heel wat omzetverlies”

Naast de diverse activiteiten die afgelopen jaar plaatsvonden naar aanleiding van 900 jaar Kuurne, zullen we 2023 ongetwijfeld blijven herinneren als het jaar waarin de centrumvernieuwing plaatsvond, met als hoogtepunt de heropening van het vernieuwde Marktplein en De Tramstatie.

Hoe mooi de centrumvernieuwing ook is, de werken brachten ook heel wat problemen met zich mee voor de lokale handelaars. Hannelore Dupon, zaakvoerster van Estudio, kan nog steeds niet terug naar haar vertrouwde kapsalon in de Koning Albertstraat, omdat de werkzaamheden daar nog altijd aan de gang zijn. “De bereikbaarheid van mijn zaak, die ik pas een jaar geleden kocht, lijkt momenteel meer op een hindernissenparcours lijkt dan iets anders. Daarom besloot ik een paar maanden geleden om een pop-upkapsalon te openen in de Kerkstraat 47/1 om mijn klanten toch van dienst te kunnen zijn”, vertelt Hannelore. “Vorig jaar vonden de eerste voorbereidingswerkzaamheden plaats, waardoor diverse klanten toen al klaagden. Ondanks dat mensen begrip toonden voor mijn situatie betekende het wel zeker een omzetverlies en rees de vraag of dit ooit goed zou komen. Op dat moment zag ik maar twee opties meer: stoppen of op zoek gaan naar een andere tijdelijke locatie.” Uiteindelijk koos Hannelore voor de tweede optie en bracht haar kapsalon tijdelijk onder in het leegstaande pand waar voorheen bankagentschap Argenta was gevestigd. “Voorlopig heb ik mijn zaak tot eind maart 2024 ondergebracht in de Kerkstraat”, zegt Hannelore. “Inmiddels is al duidelijk geworden dat de werkzaamheden in de Koning Albertstraat langer zullen duren. Daarom heb ik al een verlenging aangevraagd om mijn pop-upzaak in de Kerkstraat te behouden. Deze oplossing betekent wel een zware maandelijkse extra financiële uitgave.”

Slagerij en eethuis Sammy & Cherlyn kon inmiddels wel al de deuren heropenen. “Na vijf maanden volledige sluiting van onze zaak vanwege de centrumvernieuwing waren we heel gelukkig om op woensdag 1 maart opnieuw te kunnen openen”, vertelt Cherlyn Windels. “In de periode dat onze zaak gesloten was, hebben we echter allesbehalve stilgezeten. We hebben de tijd benut om recepten en het menu van ons eethuis te herschrijven en enkele nieuwigheden toe te voegen aan ons aanbod in de slagerij. Dit jaar mochten we ook het 22-jarig bestaan vieren van onze slagerij, die vijftien jaar aan de Hoevedreef was gevestigd maar zeven jaar geleden verhuisde naar De Tramstatie. De centrumwerkzaamheden hebben ons financieel zeker wat gekost, maar het resultaat mag er zijn. We zijn heel tevreden dat onze zaak weer bereikbaar is en zijn er onmiddellijk weer ingevlogen om er volledig voor te gaan.”

900 jaar Kuurne

Maar 2023 was tevens ook het jaar van 900 jaar Kuurne. “900 jaar Kuurne werd al tijdens de eerste week van dit jaar op gang getrokken door onder meer een openingsconcert van de Koninklijke Harmonie Moed en Vlijt, die tijdens dit muzikale intermezzo meteen ook onze eigen gecomponeerde hymne bracht in de Sint-Pieterskerk”, aldus burgemeester Francis Benoit. “In september volgde dan de opening van de vernieuwde centrumpleinen, met als hoogtepunt een optreden van Regi. Afgelopen vrijdag werd ons feestjaar afgesloten in Sente met Magisch Sente. Ik ben alvast blij dat de centrumvernieuwing achter de rug is, al betekent dit niet dat de werkzaamheden volledig zijn afgerond, aangezien ook nu nog vernieuwingswerkzaamheden worden uitgevoerd in sommige aanpalende straten richting het centrum.” Naast het gemeentebestuur van Kuurne organiseerden ook tal van Kuurnse verenigingen evenementen naar aanleiding van het feestjaar.