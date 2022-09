Stadens college in zebrapak laat kinderen veilig oversteken

Naar aanleiding van de eerste schooldag hees het Stadense college van burgemeester en schepenen zich in een zebrapak.

“We willen met het college van burgemeester en schepenen het belang van een veilige oversteekplaats voor schoolgaande kinderen in de verf zetten”, vertelt mobiliteitsschepen Geert Moerkerke (Open Vld). “Voor die gelegenheid trokken we een zebrapak aan en manen we bestuurders aan om extra voorzichtig te zijn in de buurt van zebrapaden, in het bijzonder die in de schoolomgeving”.

De actie ging van start in de De Carninstraat ter hoogte van de parking aan de begraafplaats. “Daar wordt werk gemaakt van de herinrichting van de omgeving met het oog op een verkeersveilige weg naar school”, aldus de schepen. Het college deed nadien nog de diverse andere scholen in Groot-Staden aan. (BCH)