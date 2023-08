Proefproject in Koude Keukenstraat voorbode van vernieuwde en veilige schoolomgevingen in Brugge

Iedereen is het roerend eens dat kinderen zich zo veilig mogelijk van en naar school moeten kunnen verplaatsen. Het is bijgevolg heel belangrijk dat een schoolomgeving goed zichtbaar en herkenbaar is. Daarom werkte Stad Brugge een uniform concept uit om schoolpoorten beter te laten opvallen en kindvriendelijker te maken.

In 2005 startte Stad Brugge met het plaatsen van Octopuspalen bij scholen buiten het centrum. Deze palen beginnen echter tekenen van ouderdom te vertonen en hebben hun impact deels verloren door gewenning bij de weggebruikers.

“Elke schooltoegang zal in de nabije toekomst een 50-tal meter voor het zebrapad uitgerust worden met een grote groene thermoplastische markering waarop het woord ‘schoolzone’ staat”, aldus burgemeester Dirk De fauw. ”Net voor het zebrapad zelf wordt nog een groene thermoplastische lijn aangebracht. Naast deze lijn wordt een groot bord met een fluostift geplaatst om de schoolomgeving extra te benadrukken. De fluostift tekent als het ware een groene lijn op de weg. Het bord met de fluostift komt ter vervanging van de octopuspalen.”

“In de Koude Keukenstraat hebben we beslist deze vernieuwende visuele aanpak voor het eerst aan te brengen, zodat de leerlingen van het Sint-Lodewijkscollege op een veilige manier de school kunnen bereiken”, vult schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem aan.

De uitrol van deze vernieuwende aanpak zal gefaseerd plaatsvinden, te beginnen met de regio West van de stad. “We kunnen echter niet alle scholen tegelijk aanpakken. Daarom krijgen alle basisscholen een aantrekkelijke banner, die verwijst naar de vernieuwende visualisering en die ze aan de schoolpoort kunnen ophangen. In 2024 worden alle schooltoegangen van de basisscholen van de regio Noord en Christus Koning aangepakt. In 2025 komt regio Oost aan de beurt. Voor de binnenstad wordt in samenspraak met Werelderfgoed bekeken welke maatregelen mogelijk zijn”, besluit schepen van Preventie Mathijs Goderis. (PDC)