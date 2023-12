Dit was 2023: eindelijk veilig fietsen van De Haan naar Zuienkerke

Veilig fietsen tussen De Haan en Zuienkerke: sinds deze zomer kan het. Het nieuwe vrijliggende fietspad langs de Grotestraat werd begin juli ingehuldigd. “Trots dat we hier na 20 jaar getouwtrek eindelijk in geslaagd zijn”, blikt burgemeester Wilfried Vandaele (Open & N-VA) terug.

De nieuwe fietsverbinding maakt deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk van de provincie. Het dubbelrichtingsfietspad van 3,2 km lang en 2,5 meter breed werd aangelegd in asfalt en loopt van het kruispunt Warvinge-Grotestraat in Vlissegem tot op het grondgebied Nieuwmunster, waar het opsplitst in twee enkelvoudige fietspaden. Asverschuivingen, middengeleiders, verticale groenelementen en een visuele versmalling van de rijweg zorgden er voor een aanzienlijke verbetering op vlak van verkeersveiligheid.

“De startnota dateerde al van 2010” – burgemeester Wilfried Vandaele

“Voorheen hadden we hier te maken met een heel smal fietspad – voor zover je het al een fietspad kon noemen – dat in erg slechte staat was. Dat bracht de fietsers in een bijzonder onveilige situatie”, zegt burgemeester Wilfried Vandaele.

Vandaag ligt er een veilig en comfortabel fietspad dat het centrum van De Haan met Nieuwmunster verbindt. De werken startten in april vorig jaar, maar de startnota dateerde al van 2010 en de omgevingsvergunning werd afgeleverd in 2011. “En toen wás er al jaren sprake van dit fietspad: hier is uiteindelijk bijna twintig jaar over gegaan”, aldus Vandaele.

Onteigeningen

Vooral op het grondgebied van De Haan had het heel wat voeten in de aarde om de nodige percelen te verwerven. Eerst moest ook nog een belangrijke hinderpaal overwonnen worden: een deel van de zone was beschermd via het Duinendecreet. “Alleen al op grondgebied De Haan moesten er daardoor 48 grondverwervingen gebeuren, bij zeventien verschillende eigenaars. Dat heeft ellenlange onderhandelingen gevergd, twee eigenaars zijn zelfs naar de rechtbank gestapt. Daar zijn we uiteindelijk tot gerechtelijke onteigening moeten overgaan”, legt Vandaele uit.

Vanwege de bereikbaarheid verliepen de werken overigens gelijktijdig met de werken in het centrum van De Haan. “Als straks ook die werken afgerond zijn, zal je op een veilige en comfortabele manier van het centrum van De Haan helemaal tot in Zuienkerke-Dorp kunnen fietsen. Zo is alweer een belangrijke missing link voltooid in het West-Vlaamse fietsnetwerk”, gaf gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe bij de opening van het fietspad mee.

2,5 miljoen euro

Vanuit Nieuwmunster kunnen fietsers verder richting Wenduine-Blankenberge of Brugge. “We hebben in deze legislatuur al heel wat belangrijke zaken kunnen realiseren – denk maar aan de heraanleg van Vosseslag en de Grotestraat, het dierenparkje en het duinengebied in Wenduine, de restauratie van het gemeentehuis enzovoort – maar ik ben er toch bijzonder trots op dat we er na twintig jaar getouwtrek in geslaagd zijn het fietspad naar Nieuwmunster aan te leggen”, besluit burgemeester Vandaele. Van de totale kostprijs van 2,5 miljoen euro betaalde de provincie 1,1 miljoen euro.