Dit zijn de buslijnen in West-Vlaanderen die op 6 januari veranderen

Op 1 juli ging de eerste fase van de uitrol van het decreet basisbereikbaarheid in voege, met vele aanpassingen in het busnet van De Lijn tot gevolg. Op 6 januari gaat de tweede fase van start, genaamd Hoppin. Dat wil zeggen dat de West-Vlaamse buslijnen van De Lijn hier en daar veranderen. Bekijk het hier.

Het hoofdprincipe daarbij was dat de onbenutte lijnen worden afgeschaft en de overbevraagde versterkt. In de afgelopen maanden werden de genomen aanpassingen besproken en afgestemd met de lokale besturen, binnen de vervoerregioraden. De Lijn zal samen met de vervoerregioraden de veranderingen monitoren, evalueren en eventueel bijsturen waar nodig. Hieronder vind je een beknopt overzicht van de veranderingen in jouw regio.

Vervoerregio Brugge

In de regio Brugge blijven de zes stadslijnen die tijdens de eerste fase van de uitrol werden ingevoerd in dezelfde vorm van kracht. De buslijnen van en naar Brugge bieden langs belangrijke invalswegen in de stad een gelijkwaardige service als de stadslijnen. Dat zijn lijnen 40 en 41 die langs de Blankenbergse Steenweg rijden om het kwartier, lijn 30 die elke 10 minuten de Gistelse Steenweg tot Varsenare doet, lijn 60 die de Astridlaan afgaat tot Assebroek en lijn 50 die Brugge met Sijsele verbindt.

Daarnaast zijn er de volgende nieuwe lijnen:

– Lijn 30 Oostende – Oudenburg – Westkerke – Jabbeke – Brugge (elk halfuur tussen Oostende en Brugge en tussen Brugge en Varsenare elke 10 minuten);

– Lijn 39 Brugge – AZ Sint-Jan – Stalhille – Klemskerke – De Haan (elke 2 uur);

– Lijn 49 Brugge – B-Park – Zuienkerke – Wenduine (idem);

– Lijn 50 Brugge – Maldegem – Eeklo – Drongen – Gent Sint-Pieters (elk uur);

– Lijn 70a Brugge – Zedelgem – Aartrijke – Torhout (idem);

– Lijn 70b Brugge – Zedelgem – Veldegem (– Torhout) (idem);

– Lijn 211 Brugge – Moerbrugge – Oostkamp – Hertsberge – Ruddervoorde (scholieren);

– Lijn 311 Brugge – Zerkegem – Bekegem – Westkerke – Gistel (idem);

– Lijn 312 Brugge – Jabbeke – Ettelgem – Snaaskerke – Oostende (idem);

– Lijn 318 Brugge Station – VIVES – Sint-Willibrordus (idem);

– Lijn 479 Brugge – Lissewege – Zeebrugge (elke 2 uur);

– Lijn 703 Brugge – Zedelgem – Aartrijke – Eernegem – Koekelare – Leke (scholieren).

Dit zijn ten slotte nieuwe lijnen die avondbediening krijgen, dat is tot 23 uur en op vrijdag- en zaterdagnacht tot 2 uur 30:

– Lijn 30 Brugge – Jabbeke;

– Lijn 50 Brugge – Sijsele – Maldegem;

– Lijn 70a Brugge – Zedelgem – Aartrijke.

Voor een uitgebreider overzicht kan je de pagina van De Lijn of ons artikel consulteren.

Vervoerregio Kortrijk

Dit zijn enkele nieuwe buslijnen in en rond de Guldensporenstad:

– Stadslijn 2 Kortrijk Station – Xpo – Hoog Kortrijk (in de spits om de 10 minuten);

– Stadslijn 4 Kortrijk Station – Bissegem Tientjesstraat (elk halfuur en op zondag elk uur);

– Stadslijn 5 Kortrijk Station – Heule Zuidstraat (elk halfuur en op zondag elk uur);

– Lijn 21 Kortrijk – Kuurne – Harelbeke – Hulste (elk halfuur en op zondag elk uur);

– Lijn 22 Kortrijk – Kuurne – Ingelmunster – Tielt;

– Lijn 30 Kortrijk – Zwevegem – Heestert – Avelgem (elk halfuur op weekdagen en elk uur op zondag);

– Lijn 33 (Kortrijk –) Zwevegem –Sint-Denijs – Spiere (elk uur);

– Lijn 50a Kortrijk – Moorsele – Ledegem (elk uur en op zondag elke 2 uur);

– Lijn 50b Kortrijk – Moorsele – Wevelgem;

– Lijn 70 Kortrijk – Stasegem – Harelbeke – Deerlijk – Waregem (elk halfuur en op zondag elk uur);

– Lijn 82 Kortrijk – Marke – Lauwe – Rekkem – Menen (elk halfuur tot Lauwe en elk uur tot Menen);

– Lijn 221 Kortrijk – Kuurne – Ooigem – Oostrozebeke – Wielsbeke;

– Lijn 301 Kortrijk – Zwevegem – Vichte – Otegem – Avelgem (pendelstudenten);

– Lijn 302 Kortrijk – Zwevegem – Deerlijk – Nieuwenhove (scholieren);

– Lijn 502 Kortrijk – Heule – Gullegem – Sint-Eloois-Winkel – Lendelede – Izegem – Ardooie;

– Lijn 709 Kortrijk – Stasegem – Harelbeke – Vichte – Anzegem;

– Lijn 851 Kooigem – Spiere – Avelgem – Anzegem – Waregem.

Voor een uitgebreider overzicht kan je de pagina van De Lijn consulteren.

Vervoerregio Midwest

In de regio Midwest zijn er een aantal nieuwigheden. Onder het motto ‘Vlot naar de markt’ kan je de volgende lijnen op dinsdag nemen voor de wekelijkse markt: Lijn 802 Biezenhof – Centrum – Nieuw Kerkhof en lijn 803 De Tassche – Centrum – Rumbeke. Daarnaast komen de volgende lijnen er op maat van leerlingen en werknemers:

– Lijn 351 Roeselare – Hooglede – Kortemark – Zarren – Diksmuide;

– Lijn 542 Roeselare – Oekene – Ledegem – Dadizele – Menen;

– Lijn 801 Roeselare – Ardooie – Koolskamp – Egem – Pittem – Tielt;

– Lijn 811 Roeselare – Beveren – Kapelhoek – Zwevezele – Wingene;

– Lijn 902 Roeselare – Moorslede – Dadizele;

– Lijn 908 Roeselare – Moorslede – Passendale – Beselare.

Voorgaande lijnen rijden vooral in de spits of wanneer het nodig is in functie van school of werk. De volgende lijnen zijn ook nieuw:

– Stadslijn 1 Deceuninck – Roeselare – Rumbeke – AZ Delta – Oekene (elk halfuur);

– Lijn 30 Roeselare – Staden – Houthulst – Diksmuide (elk uur);

– Lijn 31 Roeselare – Westrozebeke – Langemark (elk uur en op zondag elke 2 uur);

– Lijn 75 Roeselare – Hooglede – Gits – Lichtervelde – Torhout (elk uur en in het weekend elke 2 uur);

– Lijn 81 Roeselare – Beveren – Ardooie – Zwevezele – (Wingene).

De Lijn zorgt ook in Roeselare voor een nieuwe en betere avondbediening. Hun chauffeurs staan voor je klaar tot ongeveer 23 uur, op vrijdag- en zaterdagen tot ongeveer 2 uur 30 ‘s nachts. Het gaat over deze routes:

– Lijn 1 Roeselare – Rumbeke AZ Delta – Oekene;

– Lijn 11 Roeselare – Rumbeke AZ Delta – Izegem;

– Lijn 30 Roeselare – Staden;

– Lijn 54 Roeselare – Beitem – Ledegem;

– Lijn 75 Roeselare – Hooglede – Gits;

– Lijn 80 Roeselare – Beveren – Ardooie;

– Lijn 90 Roeselare – De Ruiter – Moorslede.

Voor een uitgebreider overzicht kan je de pagina van De Lijn consulteren.

Vervoerregio Oostende

Er zijn ook hier nieuwe buslijnen op maat van leerlingen en werknemers. De onderstaande lijnen rijden vooral in de spits of wanneer het nodig is in functie van school of werk:

– Lijn 305 Oostende – Baanhof – Gistel;

– Lijn 312 Oostende – Snaaskerke – Ettelgem – Jabbeke – Brugge.

Dit zijn andere volledig nieuwe lijnen:

– Stadslijn 3 Station – Meiboom – Baanhof (elke 20 minuten en op zondag elk halfuur);

– Lijn 30 Oostende – Oudenburg – Westkerke – Jabbeke – Brugge (elk halfuur);

– Lijn 50 Oostende – Gistel – Westkerke – Eernegem – Koekelare (elk uur);

– Lijn 52 Oostende – Leffinge – Slijpe – Middelkerke (elke twee uur).

Er zijn ook drie nieuwe bussen die de avondbediening voorzien. Tijdens de week is dat tot 23 uur en in het weekend tot 2 uur 30:

– Lijn 30 Oostende – Zandvoorde – Oudenburg;

– Lijn 51 Oostende – Gistel;

– Lijn 53 Oostende – Leffinge.

Voor een uitgebreider overzicht kan je de pagina van De Lijn consulteren.

Vervoerregio Westhoek

Drie nieuwe lijnen voorzien de verbinding tussen Ieper-centrum en het Jan Yperman Ziekenhuis. Zo heb je elk kwartier een bus tussen het station, de markt en het Jan Yperman Ziekenhuis en elk halfuur is er één naar Ter Waarde:

– Lijn 90 Ieper – Jan Yperman Ziekenhuis – Zonnebeke – Moorslede – Roeselare;

– Lijn 91 Ieper – Jan Yperman Ziekenhuis – Langemark – Staden – Kortemark – Torhout;

– Lijn 92 Poperinge – Ieper – Jan Yperman Ziekenhuis – Merkem – Diksmuide.

Voor een uitgebreider overzicht kan je de pagina van De Lijn consulteren.